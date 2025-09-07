林憶蓮舊愛近況曝光滿面鬍鬚紮孖辮　北上開騷受挫突遭平台下架

現年48歲的音樂人恭碩良打鼓功力深厚，曾與張學友、陳奕迅、王菲、莫文蔚等天王天后合作，獲封「香港鼓王」。不過最為人熟悉的，曾跟樂壇天后林憶蓮發展姊弟戀，當時兩人愛得高調並早已同居，恭碩良更成為林憶蓮的御用鼓手，可惜最終在2019年分手。近年甚少作幕前演出的恭碩良即將在內地開演唱會，近況曝光打扮怪異，雖然調皮地紮上孖辮，但樣貌滄桑了不少。

恭碩良曾與張學友、陳奕迅、王菲、莫文蔚等天王天后合作，獲封「香港鼓王」。（視覺中國）

恭碩良曾跟樂壇天后林憶蓮發展姊弟戀可惜最終在2019年分手。（視覺中國）

恭碩良近期北上發展，於今年6月初開設小紅書，未知是否因為恭碩良的音樂比較小眾，進駐小紅書3個月粉絲人數才剛剛突破1000人。恭碩良即將於9月尾於佛山舉行個人演唱會，他已密鑼緊鼓備戰，但演唱會昨日竟然在大麥平台下架，似乎恭碩良正承受不少壓力。

恭碩良即將於9月尾於佛山舉行個人演唱會。（小紅書）

有網民發現演唱會昨日竟然在大麥平台下架。（小紅書)

日前有網民將偶遇恭碩良的照片分享到小紅書，更大讚恭碩良造型前衛，性格調皮且親民貼地。相中可見，滿面鬍鬚的恭碩良留了一頭長髮，中間分界並紮了兩條鬢辮，造型反差極大。有不少網民看到照片後，都忍不住留言表示：「這是恭碩良？」、「有點認不住來」、「亞洲鼓王！」、「81年 老成這樣」、「有型更有才」。

恭碩良近況曝光，滿面鬍鬚紮孖辮，造型極大反差。（小紅書）

林憶蓮和恭碩良於2012年開始拍拖，兩人高調相戀恩愛非常，更一度傳出婚訊。不過兩人的關係經常被外界視為女尊男卑，但林憶蓮多次公開表示熱愛對方的音樂才華，可惜直至2020年雙方分別於網上宣布早於2019年年頭已分手。至於分手原因，當時有傳恭碩良戀上一位西班牙混血兒女大學生，最後恭碩良搬出林憶蓮位於西貢的獨立屋，分手收場。