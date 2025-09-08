VMA2025｜Lady Gaga奪年度藝人大獎　Rosé憑《APT.》獲頒年度歌曲

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）於香港時間今早（8日）在紐約舉行，天后Lady Gaga以12項提名領先，頒獎典禮由LL Cool J主持，表演嘉賓陣容強勁，包括有拉丁天王Ricky Martin、Lady Gaga、Sabrina Carpenter、Doja Cat、Mariah Carey等。

Lady Gaga勇奪「年度藝人」大獎。（Getty Images）

奪得獎項後，Lady Gaga立即離開現場，並趕回麥迪遜廣場花園舉行演唱會。（Getty Images）

本屆獲得12項提名Lady Gaga勇奪「年度藝人」大獎，她在台上接過獎項後，感性表示：「成為藝術家，是試圖連結世界各地人們的靈魂。成為藝術家是自律，觸及人們內心的技藝，在那裡紮根，並提醒人們去追夢。成為藝術家，有責任讓觀眾在任何時候微笑、跳舞、哭泣、釋放。這是一種建立理解和慶祝社群的方式。我希望當你在日常生活紛擾中前進時，你能意識到生命藝術的重要性：你可以依靠自己和你簡單的技能來保持完整；你的排練、你的訓練、你的技藝，都值得因你的熱情而獲得回報。」奪得獎項後，Lady Gaga立即離開現場，並趕回麥迪遜廣場花園舉行演唱會。

Rosé就憑與Bruno Mars合唱的歌曲《APT.》而奪得「年度歌曲」大獎。（YouTube畫面）

Rosé就憑與Bruno Mars合唱的歌曲《APT.》而奪得「年度歌曲」大獎。（Getty Images）

另外，Rosé就憑與Bruno Mars合唱的歌曲《APT.》而奪得「年度歌曲」大獎。Rosé在台上表現興奮，更不忘感謝BLACKPINK其餘3位成員。