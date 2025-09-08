VMA2025｜Ricky Martin獲頒拉丁偶像大獎　爆肌性感舞姿驚艷網民

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）於香港時間今早（8日）在紐約舉行，天后Lady Gaga以12項提名領先，頒獎典禮由LL Cool J主持，表演嘉賓陣容強勁，包括有拉丁天王Ricky Martin、Lady Gaga、Sabrina Carpenter、Doja Cat、Mariah Carey等。

Ricky Martin雖然已經53歲，但身材依然擁有爆肌身形。（Getty Images）

有大批網民指Ricky Martin愈老愈有魅力！（Getty Images）

現年53歲的拉丁天王Ricky Martin於1998年因演唱世界盃足球賽主題曲《生命之杯》（The Cup of Life／La copa de la vida）而紅遍全球，因翹臀及性感舞姿獲封為「電動馬達」，成為不少女士心目中的男神。今次Ricky擔任嘉賓大唱金曲，更由高空舞台從天而降勁歌熱舞，雖然年過50依然擁有爆肌身材，魅力不輸當年，隨即成為網民焦點。另外，大會向Ricky頒發「拉丁偶像」大獎，他領獎時亦罕有表示將獎項獻給4名子女。

Ricky Martin獲頒「拉丁偶像」大獎。（Getty Images）

Ricky Martin擔任嘉賓大唱金曲。（Getty Images）

Ricky Martin由高空舞台從天而降勁歌熱舞。（Getty Images）

另外，Mariah Carey入行多年首次在VMA獲獎，憑MV《Type Dangerous》獲頒「最佳R&B 音樂錄影帶」，可謂零的突破。後輩Ariana Grande頒獎給Mariah時更向她跪拜，並表示很多歌手，包括自己都因為受Mariah的影響而當歌手。Mariah今次以在頒獎禮上擔任表演嘉賓，她以金色性感造型亮相，身形Fit爆，更表演招牌海豚音驚艷在場所有歌手。

Mariah Carey憑MV《Type Dangerous》獲頒「最佳R&B 音樂錄影帶」。（Getty Images）

後輩Ariana Grande頒獎給Mariah時更向她跪拜。（Getty Images）