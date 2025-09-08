Anson Lo出戰Waterbomb香港站　與韓國天王Rain分別炸爆舞台

Anson Lo盧瀚霆剛於上星期，在《Waterbomb》新加坡站完成表演，一口氣跳唱七首高能量快歌，表現大獲好評，並吸引近千名香港及海外神徒到場支持。主辦單位亦將於10月4至5日，在中環海濱舉行《Waterboomb》香港站，而Anson Lo將再度獲邀，更會與韓流天王Rain鄭智薰及超人氣男團NCT 127同台演出。

Anson Lo盧瀚霆剛於上星期，在《Waterbomb》新加坡站完成表演，氣氛熾熱。（讀者提供）

《Waterbomb》香港站2025，將於10月4至5日於中環海濱舉行，今次演出單位相強勁，既有天王Rain鄭智薰（4/10），又有人氣男團NCT 127（5/10）、仲有權恩妃（4/10），香港代表就有女團COLLAR（4/10）、YT周殷廷（4&5/10），以及香港壓軸演出代表Anson Lo（5/10）。

Anson Lo在上次新加坡站的服裝，被觀眾投訴過於保守，未知香港主場會否疏爽一點。（讀者提供）

韓國天王Rain將會演出4/10。（資料圖片）

而當大會宣佈Anson Lo參與演出後，個別購票網站的VIP門票，已在15分鐘內火速售罄，反應熱烈。有指Anson Lo在上次新加坡站的服裝，被觀眾投訴過於保守，問來到香港主場，會否放一點？教主本人亦認同首次演出是要Safe一點，，並承諾有機會再表演，可以「無咁safe」。