香港新晉男子組合 ALITZ 正式出道　籌備三年仲有超強勁製作人

由 KSOUND UNION 籌備三年，透過系統化專業訓練培育的新一代偶像團體「ALITZ」 正式宣告出道。六人男子組合以「Accompany every light of Gen Z」為名，聚焦青春、熱血與勇毅的核心概念，透過音樂激勵同代人，鼓勵找到自己的座標，無畏追逐夢想。首支單曲《Shooting for the Stars》已於8 月 20 日正式發行，迷你專輯《Light Up》及出道Showcase 發佈會於9 月8 日假定柴灣青年廣場綜藝館同步面世。

由 KSOUND UNION 籌備三年，透過系統化專業訓練培育的新一代偶像團體「ALITZ」 正式宣告出道。

ALITZ 此名亦暗藏「A-list（頂尖精英）」的雄心，寄託了其成為樂壇頂級偶像的期望。經過長達18 個月的封閉式訓練，成員 Ethan（隊長）、Allix、Mantik、Cédric、Noa 和Andrew 在歌唱、舞蹈及創作方面持續精進，準備好作為樂壇新生力量閃耀登場。

ALITZ 的首支預熱單曲《Shooting for the Stars》已於 2025 年8 月20 日正式發行，率先向樂壇傳遞ALITZ 的熱血信號。這首歌以「衝破束縛、追逐夢想」為核心，透過歌詞與旋律，鼓勵大家拒絕世俗標準、無視閒言碎語，勇敢走向更廣闊的世界。歌詞中多次強調「we’re shooting for the stars」，即使面對黑暗與傷痕，也堅持不懈、突破極限。歌曲傳達出強烈的信念：只要堅持所愛、不畏評價，就能在青春中創造屬於自己的宇宙，點亮黑暗、與星辰同輝。這首作品不僅是對年輕人的激勵，更是對所有追求夢想者的致敬，呼籲大眾勇敢出發，無需等待完美時機，因為未來就在此刻手中。

成員 Ethan（隊長）、Allix、Mantik、Cédric、Noa 和Andrew 。

ALITZ 的出道曲、迷你專輯《Light Up》及出道 Showcase 定於2025 年 9 月8 日同步面世。這張備受期待的出道專輯靈感源自成員們真實的訓練歷程，整張專輯攜手新銳音樂人共同創作，碰撞出令人驚喜的音樂火花，詮釋了 Z 世代在追逐夢想過程中的熱血、勇氣與堅持。從 Intro 曲對未來的思索，到 Outro 曲的堅定宣言，專輯完整地刻畫了一段從自我懷疑到找回初心、最終光芒閃耀的成長軌跡。

預熱單曲及主打曲邀請了新晉音樂人 JONO 合作，JONO 曾參與 ITZY 《Locked NLoaded》的作曲及編曲。是次與JONO 的合作盼能結合多元風格和國際視野，為ALITZ 的音樂注入全新能量，展現兼具本地特色的音樂作品。