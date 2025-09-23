鹿晗演唱會2025香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：鄧萱暉
出版：更新：
鹿晗《Season 4 亞洲巡迴演唱會2025》香港站將於2025年10月24日至25日在香港體育館 （紅館）舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
鹿晗演唱會2025香港 | 詳情
演唱會日期：2025年10月24日（五）8PM - 2025年10月25日（六）7PM
演唱會地點：香港體育館 (紅館)
門票價錢：$2599, $2199, $1899, $1599, $1099, $799
限購：2張
鹿晗演唱會2025香港 | 優先購票詳情
優先購票平台 ：Trip，fantopia，damai
優先購票日期：2025年9月25日
優先購票時間：12:07分
鹿晗演唱會2025香港 | 公售詳情
公開發售平台 ：urbtix
公開開賣日期：2025年9月26日（星期五）
公開開賣時間：上午10時起
鹿晗演唱會2025香港 | 座位表
鹿晗演唱會2025香港 | 交通
【1】港鐵：
港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站