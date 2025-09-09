RubberBand 巡唱10月倫敦出發　台灣場次911起公開預售

正在忙於製作第11張專輯《KOMOREBI》的RubberBand，下半年亦展開了相隔兩年的世界巡演《A Night In》World Tour 2025。繼早前宣布在英國倫敦及曼徹斯特的兩場場次外，日前RB亦官宣台北場次詳情，身為主音的6號更透露，在每場巡唱樂隊都會為樂迷送上獨家驚喜，絕對令人引頸以待。

6號透露道：「我們希望能在每一個地方，都有一首獨家的歌曲獻給當地朋友，這些歌曲甚至可以跟我們的作品產生化學作用。」（官方圖片）

這次全新的巡演，RubberBand各人都準備就緒，與世界各地的樂迷見面，而為了與一眾新知舊友開心聚首一堂，RB更準備了厚禮給大家，6號透露道：「在今次全新巡演，我們希望能在每一個地方，都有一首獨家的歌曲獻給當地朋友，這些歌曲甚至可以跟我們的作品產生化學作用。」為何會想到要送上這份小心思，6號續道：「去年我們在香港辦過的音樂會中，曾嘗試將一些電影歌曲與自家樂隊作品做mash up，這是我們都喜歡做的事情。」除了每場的獨家小心思外，今次巡演RB亦會獻唱正在進行後期製作的K專輯《KOMOREBI》內的歌曲，6號表示：「我們都希望慢慢將新曲加進Tour歌單，跟世界各地朋友一齊替新專輯的到來做暖身準備。」

各站都有不同驚喜，各地觀眾都有愉快體驗。（官方圖片）

過去RB都曾多次到台灣演出，6號覺得，每一次的演出，都是一場不可預知，但充滿驚喜的旅程，他說：「繼上次在Legacy開唱，今次將會到新北市的Zepp New Taipei演唱。我們過去在台灣的演出裡，受天雨影響，在大雨下演唱的經驗，甚至颱風關係，令到演出取消我們也試過！但通過逐站逐站去探索，去征服，覺得這就是一個讓樂團繼續成長的過程。」驚喜還有來自台下的觀眾，6號總會因為台下的畫面而感動不已，他說：「在觀眾中，我可以找到在地的台灣人，也有落地生根了的港人，也有不少專誠一同飛過來支持的香港朋友，幾百公里外，大家在RB的音樂裡又再聚在一起，光是想起這事情已經很感動了。」6號也滿心期待再次跟樂迷見面，更道：「十一月中見！溫定書，暖定身！」

過去RB都曾多次到台灣演出，6號覺得，每一次的演出，都是一場不可預知，但充滿驚喜的旅程。（官方圖片）

至於英國倫敦及曼徹斯特兩場演出亦如箭在弦，RB最近亦埋首綵排，一切都進行得如火如荼，6號甚至形容，他們終於Wake Up!! 6號說：「2025年算是埋首做碟的一年，上半年鮮有機會踏台板演出，今年的第一場公開大型音樂會碰巧定了在UK舉行，就似叫醒RB ，同時也是叫醒樂迷的一次，或者我們真的睡了很多個月，伸個懶腰，A night in UK，我們會傾盡全力！」

RubberBand《A Night In》World Tour 2025英國站

日期︰10月1日（星期三）

時間︰晚上7時30分

地點︰The London Palladium

日期︰10月4日（星期六）

時間︰晚上7時30分地點

地點︰Aviva Studios, Manchester

RubberBand《A Night In World Tour 2025》台北站

日期︰2025年11月16日（星期日）

時間︰晚上8時

地點︰Zepp New Taipei