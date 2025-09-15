關智斌曾被批唱歌難聽靠面皮厚入行　演唱會分享成長蛻變丨專訪

相隔6年，關智斌（Kenny）再次回歸香港舞台，將於9月26及27日於啟德體育館舉行《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會。今次不是以Boy'z 名義，而是以個人身份登場，Kenny參與整體概念設計，舞台靈感源自經典童話《小飛俠彼得潘》（Peter Pan），跟歌迷分享他入行22年的成長蛻變。

單曲《永遠的彼得潘》盼做永不長大的孩子

「概念幾年前已經有，而家有能力執行。我之前出咗首單曲《永遠的彼得潘》，今次呢個project（方案）就係想用一個Peter Pan嘅故事代入自己一啲成長嘅經歷，想觀眾有共鳴。演唱會會以一個夢幻島形式進行，因為Peter Pan係住喺Neverland裏面，嗰一晚希望各位觀眾都能成為一個永不長大嘅孩子，一齊投入呢個世界」。

關智斌內心都想做一個永不長大嘅男孩。（潘樂文 攝）

Kenny初出道已被讚「靚仔」，但男校出身，完全不愛打扮，他自言對靚仔完全沒有概念，「讀書時期我係戴住副金絲眼鏡，依家望番髮型仲要好薯仔。但我對表演係有興趣嘅，仲記得人生第一次演舞台劇，讀緊中學扮一個井，真係好抽象。」

入老闆楊受成房間即想下跪

Kenny大學修讀電子工程，曾赴加拿大繼續深造，但後來知道爸爸的越南餐廳生意出現困難，未經父母同意就「先斬後奏」回港。偶然機會下參加港台的電視劇《Y2K+01》，結果被英皇經理人Mani霍汶希看中，首次面試便直接帶他入老闆楊受成的辦公室，「我仲好記得老闆間房好有氣勢，入到去就好似想跪喺度嗰種感覺，好似小朋友咁樣，但我又唔驚喎，嗰陣時我唱咗首難度好高嘅歌，我以為表現得好好啦，後來問返Mani『咦，你係咪覺得我唱得好好，所以簽我？』，跟住佢答『梗係唔係啦，你唱得好難聽，不過貪你面皮夠厚』，呢個係我同佢之間嘅一個笑話」。

Mani貪Kenny面皮厚，所以簽做旗下歌手。（IG@kennyjr）

Kenny記得面試時喺楊受成面前唱歌，但一啲都唔驚。（IG@kennyjr）

單飛發展後人氣急跌

2003年，當時22歲的Kenny與張致恆（Steven）組成男子團體Boy'z正式出道，但短短兩年便解散，Kenny要作單飛發展；這對一個組合出身的人來說，簡直是「患得患失」的人生大考驗。Kenny直認當年「鬥心與知識」不足，很多事情視之為理所當然，人氣愈跌愈低，「當你冇新鮮感俾觀眾，觀眾係會慢慢離開你㗎啦，佢哋會轉移尋求一啲更優質嘅偶像歌手，嗰陣時我嘅唱片銷量跌冇乜人聽，歌又上唔到榜，公司就覺得你不如停一停先。」

酒吧騷被觀眾高處掟雜物

停一停，轉眼便兩年。Kenny當年靠着每月返內地做一、兩場酒吧騷「吊住命」，學懂四両撥千金應付「江湖猛人」不停隊酒，當中更有一些趣事分享，「幾得意，有次酒吧個台好似一個窿，啲人坐晒喺上面好似鬥獸場咁樣，觀眾喺高位望住我哋（與張致恒），咁個台係會升上嚟唱歌，但突然之間feel到啲人掉嘢落嚟，我見有紙巾呀、零食呀，連酒杯都有，跟住我哋就嗱嗱臨匿返落個窿嗰度就走咗嘞」。很多不為人知的經歷，總算有演出機會，夠食飯交租，但Kenny突然醒覺問自己：「真係想以後都係咁樣？」

在2003年，當時22歲的他與張致恆共同組成男子團體Boy'z正式出道。（潘樂文 攝）

Kenny離開Boy'z後單飛發展，試過人氣急跌。（潘樂文 攝）

內地發展多年，靠《追魚傳奇》翻身。（ 《追魚傳奇》海報）

今次演唱會Twins和容祖兒呢班好朋友相信都會助陣演出。（IG@kennyjr）

靠《追魚傳奇》內地爆紅翻身

機緣巧合下，一位香港導演找Kenny返內地拍電視劇，雖然全部都是壞人角色，如吸毒者、強姦犯、變態色魔等，但Kenny沒有介懷，並視為演技的磨練。因工作態度認真，讓他遇上在湖南衛視播出的古裝神話劇《追魚傳奇》，「本來我唔係嗰個男主角嚟嘅，因為男主角甩底，有導演就話不如搵關智斌啦，演過強姦犯啲戲都幾好，又唔遲到早退，又唔麻煩，就嗱嗱臨叫我補上，冇諗過呢部電視劇令我突然之間喺內地好受歡迎咁囉」。

「不老男神」預告演唱會騷肌

44歲的Kenny被封「不老男神」，未有出現中年危機，身材更愈操愈fit。早前Kenny在中環海濱舉辦的「國際熱氣球節」音樂會上，表演期間興之所至，當眾脫去上衣，大騷鋼條般的胸肌與六塊腹肌。談到演唱會的露肉尺度，他笑說：「自己做咁多運動，觀眾亦都睇過，而家好似係一個男歌手嘅標配咁樣，冇呢啲嘢好似就頂唔住....但我自己又鍾意放喺個show裏面，睇吓點喺適當時候呈現出嚟，大方少少啦！」

Kenny起初返內地拍劇演壞人角色，覺得係磨練演技嘅好機會。（潘樂文 攝）

Kenny喺「國際熱氣球節」音樂會上騷鋼條般的胸肌與六塊腹肌。（IG@kennyjr）

台下樂迷尖叫不絕。（IG@kennyjr）

