香港DJ專訪｜自香港Rave年代活躍至今的著名DJ Frankie Lam（上）

上月專欄的嘉賓Gareth Chan在專訪中透露，他的音樂啟蒙是電子音樂，亦師承本地DJ Frankie Lam。Frankie是在本地屹立多年的著名DJ，筆者曾在不同DJ口中聽過他的名字，直至數年前認識他後，便明白他為何如此受尊敬。即使Frankie擁有無數資歷和成就，與他攀談時卻能感受到他的親切，以及對後輩的無私分享。這次有幸邀請Frankie擔任嘉賓，一連兩個月在本專欄分享他的故事和見聞。

攝於Frankie專訪當天。

波盛：上次同Gareth做訪問，佢就講返當年點樣遇到你同埋跟你學DJ。喺你嘅視覺對佢嘅印象係點呢﹖

Frankie：我唔記得佢幾多歲，但真係細得好緊要。點解我咁深印象，可能因為見佢唔係好識講廣東話，又青靚白淨幾靚仔咁走埋黎好怕醜。跟住講下講下覺得幾得意喎，見到佢好有心好多有關DJ嘅嘢想問，跟住坐低越嚟越好傾件事就係咁樣產生。有時啲人埋黎叫我教佢，你會有一種「你真係先啦」嘅感覺。但嗰個小朋友埋嚟我同佢又connect喎，我都唔知點解，可能佢個外形同埋佢講嘢嘅方法令到我想教佢多啲嘢。

波盛：咁你細個學打碟嗰陣，又係咪好似Gareth咁自己走埋去個DJ度問﹖

Frankie：絕對係，尤其係我嗰個年代。首先歌先啦，嗰陣時冇得search係咩歌，有一隻歌你聽咗，你即場唔知道咩歌，你就有機會永遠都唔知。所以我哋嗰個年代嘅人，一聽到有咩鍾意嘅歌，喺間club或者酒吧度就即刻挨埋個DJ booth，喺度裝或者直接問個DJ，咁好多時個DJ都會講嘅。有啲DJ就唔會講，因為有好多秘密武器唔畀人知。呢度就係點樣認識啲歌。

跟住打碟嗰度，當年喺Grand Hyatt嘅地庫有間Club叫JJ's，好出名嘅以前，我初初出嚟做野喺嗰度做。有一次其中一個同事突然數「one two three four」，跟住嗰首歌轉咗第二樣嘢。我嗰陣覺得：「咁得意嘅你點知㗎﹖」我嗰陣時零音樂嘅，就突然間學到一樣叫「數拍子」嘅嘢，就係無端端數四下之後，佢真係個人聲會走出嚟，數完呢四下佢真係有個saxophone走出嚟，我就覺得好神奇。咁我喺嗰度返工吖嘛，我就晚晚返工喺個酒吧度數「one two three four」，數中咗啱咗就好興奮，數下數下咪搵個唱盤返屋企玩囉。

香港君悅酒店地庫曾是著名夜店JJ’s Club。

波盛：嗰陣買咗唱盤返去你係點樣練﹖

Frankie：嗰陣時冇錢買兩個唱盤，得一個唱盤加一個mixer，就駁去屋企原本嗰個hi-fi仔。擺隻CD 落去屋企嘅hi-fi度播一首歌，跟住我就用個黑膠唱盤去beatmatch然後mix。轉咗歌去隻黑膠碟度喇，就停音樂，返返去個CD度，play第二次歌，喺黑膠盤度搵第二隻歌，做另一個mixing。

唔怕老實講，我初初由零至到我beatmatch到，識得mix做到幾好果陣，我唔係好理咩音樂嚟，我當機咁打。我覺得beatmatch一對到，叠住會有個flanger effect，一叠到嗰下好過癮。所以你畀隻Reggae我又係咁玩，你畀隻Drum and Bass我又係咁玩，你畀隻Techno我又係咁玩。到我玩到咁上下，覺得某啲音樂特別好玩或者特別鍾意聽，就開始覺得喺音樂上我都要有返啲Style喇。

波盛：咁之後係點樣得到第一個打碟嘅工作機會呢﹖

Frankie：嗰陣時成班朋友仔都聽歌，一定會去一間叫Y.Y.，即係陰陽。帶我出身嗰個人，我就係喺嗰度識，佢叫Spark， 姓林嘅。嗰陣我哋成班人落去Y.Y.就係聽佢打碟，因為佢啲歌喺嗰個年代係好新好型，佢好夠膽打一啲唔同類型嘅音樂。因為佢係DJ之餘，自己會入口唱片，做埋唱片生意賣碟畀DJ。咁我哋一聽到正嘅歌就埋去問佢咩嚟，去多幾次就熟絡咗。

突然有一日佢同我講：「我有個DJ唔做喎，我禮拜三無人打，你試唔試下﹖」咁從此我就喺酒店一個禮拜返六日工，淨係禮拜三放假，去中環呢間bar打碟，自己一個𡃁仔走落去開工。我仲記得第一日返工，陳百強企咗喺個DJ booth度話：「細路，你遲到！」

波盛：打黑膠要用好多碟，咁你係點樣準備啲歌﹖

Frankie：嗰陣時嗰啲DJ booth好興用公家碟，有個唱片櫃全部黑膠碟嚟，因為未必個個人會帶碟返工，你返到去就係打呢啲碟。正常係好熟啲碟嘅，但我係第一日返工完全唔熟，跟住亂咁抽。好彩佢哋有啲column係跟BPM排，因為以前打黑膠碟，個黑膠碟封套會有個白色Label，寫住「A-Side、乜乜歌、BPM 126」，「 B-side、乜乜歌、BPM 128」。咁你唔好理佢咩歌，總之BPM 125你就搵返隻BPM 127去mix。咁因為禮拜三其實就唔係好多人，我就攞啲碟落嚟係咁聽歌，好開心㗎。

波盛：嗰陣對於自己成為一個DJ有咩感覺﹖

Frankie：首先我喺Grand Hyatt嘅club度做，已經有一個優越感。因為嗰度算係全城數一數二嘅club，一個乜嘢都唔識嘅小朋友，讀完書入咗去，而去嗰啲已經係好勁嘅名人，有史太龍、周星馳。有啲外國名人或者local名人嚟做宣傳，佢哋好多時都會去呢間club，所以我嗰時喺度做個bartender已經覺得勁啲。再去埋Y.Y.打碟啦，Y.Y.又係好多犀利嘅人落去，我打嗰陣時有羅文、陳百強等等。因為音樂令我出入嗰啲地方，我覺得好正呀，返到屋邨就會同啲朋友講「琴日咁咁咁咁呀」。

波盛：嗰陣會唔會已經有種想法係覺得會咁樣一直做DJ做落去﹖

Frankie：初初無㗎。初初我做酒店，跟住打一日碟已經覺得好開心，諗住冇乜嘢咪繼續喺酒店度做囉，無諗話邊樣係我嘅職業。有一日酒店嗰度有啲問題出現咗，我就離開咗酒店，一跳就跳咗去100%去打碟喇。

DJ始終都算係音樂同藝術嘅一種，由以前到而家都好，你用藝術或者用音樂搵食，你冇話guarantee可以做職業㗎。某啲人可以，某啲人係撈極都係冇嘢做，睇好多方面嘅。一係你叻到冇咗你唔得，你就可以話乜都得，但係呢啲人唔多，好多人都係幾叻下嘅。但係你又幾叻我又幾叻，呢個job我唔做你可以取代到我。你又唔係最叻，即係唔係無嘢取替唔到你，咁你就要靠你個人緣，你點樣做人，人際關係都好重要。

波盛：你話最初打碟係當機咁打，享受成功beatmatch嗰下。咁做咗DJ之後，有無一啲事情令你對音樂嘅睇法有改變﹖

Frankie：轉捩點就係我喺中環打緊碟，嗰陣20歲倒啦。有一日佢哋接咗一個場嚟做，喺灣仔紅燈區。嗰陣有一樣野就係美國嘅水兵嚟香港，嗰隻船好似叫獨立號，我哋灣仔有個口號就係「有船到呀聽日冇假放」。成個灣仔都係美國人，咁嗰度就係灣仔紅燈區。我哋就主要打commercial音樂，或者有水兵嗰陣時就超Hip Hop。

本身我嗰陣喺中環跟住嗰個head DJ，佢係超級歐洲音樂人嚟嘅，玩Eurobeat、 歐洲Techno，咁我好自然就聽返呢啲。細個就唔係話好識，覺得呢啲Eurobeat同埋Techno係全世界最勁嘅音樂。細個嗰陣我曾經睇唔起其他音樂，覺得Hip Hop 嘅嘢邊度啱我。點知有一日我落咗灣仔度做，有船到，去咗嗰間叫Neptune’s，就係最出名打Hip Hop嘅，一落到去改變咗人生。見到全場二百人全部一齊Hip Hop，突然間覺得自己好渺小，就覺得原來Hip Hop咁勁。當時我就同自己講，以後我唔好再睇少任何一種音樂。你玩嗰種音樂你嘅事，你唔好以為自己鍾意嗰種音樂就最勁，其實樣樣都勁。

再因為喺嗰個年代我認識咗Galaxy，跟住就識埋Tommy，Hip Hop、Scratching 喺我生命入面出現。嗰時90年代尾咁啱就係Galaxy最當打要攞冠軍嗰個年代，咁我同佢好friend嘅，支持佢去DMC比賽，又撞啱嗰陣時Rave興起，咁我哋兩個就一個玩Hip Hop，一個就跳咗去玩Rave。

DJ Galaxy曾於90年代連續兩年獲得香港DMC DJ大賽冠軍。

波盛：90年代喺香港嘅Rave scene係點﹖

Frankie：我聽返啲前輩講，96年嗰陣已經有，到98年嗰陣其實都幾勁。嗰陣時喺灣仔有個叫 Christian 嘅 DJ 而家都仲有嘅，跟住而家好出名嘅DJ叫Lee Burridge，其實當年佢就喺香港嘅Neptune’s同埋Big Apple依兩間灣仔嘅酒吧度玩。有個叫Sunday Morning嘅party，就係由禮拜六晚五點至到第二日禮拜日嘅十二點、一點，就係全Rave。落去嘅人全部都係超級聽Rave嘅人，有型、靚仔。嗰陣時華洋共處仲係好旺盛，落得去嘅香港人啲思想都係型嘅，再加埋嗰啲聽歌嘅英國人，好好玩㗎，呢樣嘢係超勁。嗰陣時香港都未有Bar City或者九展嘅Rave。

Lee Burridge在90年代活躍於香港，是當時本地電子音樂圈的重要一員。

而我咁啱得咁橋，喺好出名嘅Big Apple樓上嗰間叫La Bamba嗰度打。90年代喺盧押道、謝斐道嗰度，有個好大嘅招牌寫住La Bamba，嗰個Logo係Dick Tracy嚟，係一個戴住帽好似神探咁嘅樣。我嗰陣時就喺嗰度打commercial，《Barbie Girl》、《Shalala lalaa》嗰啲。到我鍾意咗underground Techno之後，我就入咗啲碟，喺La Bamba未有人或者就完場啲人走晒，我就作反喇，就播嗰啲歌出嚟。播到有一日Lee Burridge衝咗上嚟，問我：「依隻碟邊度搵㗎﹖正喎！」從此我就識咗佢。

位於灣仔駱克道的La Bamba。

佢係一個大人物嚟。我覺得嗰陣嘅Rave係喺地下確立咗一個位，慢慢多人玩喇，跟住先至有其他organizer有少少商業性質咁去舉辦依件事，再越搞越大，搞到去九展或者某啲大型嘅地方。

本月專欄回顧了Frankie成為DJ的故事，並帶讀者回到90年代香港Rave文化興起的光景。下月他將分享成為DJ後，在本地音樂圈中陸續衍生的身份，以及如何將多年的人生體驗和想法，注入他今天打理的日式酒吧中。

