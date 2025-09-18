爆紅歌手D4vd座駕發現腐爛屍體　證屬15歲少女身有與車主同款紋身

現年20歲的Z世代創作歌手D4vd（原名David Anthony Burke）憑《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，深受Z世代歡迎。不過目前正在舉行個人世界巡迴演唱會的D4vd，於本月9日被爆出其名下的Tesla汽車內，發現一具「被肢解、嚴重腐爛」的屍體。

D4vd憑《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，身手Z世代歡迎。（Getty Images）

據外媒報道，洛杉磯警方於美國時間8日接獲報案，指聖莫尼卡大道（Santa Monica Boulevard）拖吊場的一輛汽車不斷發出惡臭。警方到場後，在D4vd被扣押的Tesla電動SUV中發現一具被肢解及嚴重腐爛的屍體，而被肢解的屍體藏在袋中。

洛杉磯警察局長Robert Peters指，這輛Tesla已經停放在拖吊場好幾天，先前有民眾通報該車輛被遺棄，因此將車拖吊至上述拖吊場。報道透露，警方在另一拖吊場的車中也發現一具屍體，不過該起案件涉及失蹤人口，初步估計這兩宗為獨立案件。D4vd發言人表示，巡回演唱會如常舉行，但必定會全力配合警方調查。

D4vd被扣押的Tesla電動SUV中發現一具被肢解及嚴重腐爛的屍體。（Getty Images)

事件發展到今日（18/9），根據《FOX 11》報導，洛杉磯縣法醫部門確認屍體為一名，早於2024年4月起失蹤的15歲少女，並從屍體腐爛程度推測，其死亡日期約為2025年9月8日。根據洛杉磯警察局早前報告，受害人身高約157.5公分，身體其中一個特徵是右手食指上，刺有一個「Shhhh…」刺青。據知D4vd右手指上亦刺有同款紋身。外媒《TMZ》亦找到女死者母親受訪，她表示在女兒失蹤前，只知道她與一名叫「David」的男孩約會，但從未見過此人。警方目前已將案件列為兇殺案調查。

D4vd曾跟韓國男團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）合作。（IG圖片）

D4vd是樂壇後起新星，曾跟不同歌手手合作，包括韓國男團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin），亦曾於去年來港參加音樂節「Hypefest 2024 Hong Kong」。