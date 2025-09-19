周殷廷親自執導《想和你》MV　拉大隊去日本沖繩取景

Yan Ting 周殷廷全新派台作〈想和你〉，一首甜蜜溫馨戀曲，記錄情侶間熱戀期的溫度。世界再優美都不及你的微笑嫵媚，平淡不過的舉止也令人陶醉如痴。就是這份美滿感，心中總有份衝動，想和你吹吹海風，想和你漫步海灘，總之能和你一起便好。

Yan Ting 周殷廷全新派台作〈想和你〉。

Yan Ting今次再擔任MV導演一職，拉大隊去到日本沖繩取景。揀選沖繩，因為當Yan Ting跟填詞人林寶完成歌詞部分後，開始從字裡行間尋找選址靈感，而頭兩句歌詞︰「海風的聲線與你 沙灘的足印細記」，很快便鎖定海邊與沙灘，必定要是主角之一。Yan Ting︰「起初都有想過去其他地方拍攝，但當發現沖繩有個景點叫Love Bell，是個粉紅色心心配上可敲響的鐘，相傳只要敲響這個鐘，就會得到幸福和快樂，這與歌曲的主旨正正吻合，最終該景點亦成為MV一個主場景。」更不謀而合是歌詞的另一句︰「天邊數星宿 雨裡盪個韆鞦」沖繩當地正正亦有個建在海邊的打卡韆鞦，一而再，再而三的吻合，令Yan Ting都無謂多想，直接向沖繩出發。

MV只有Yan Ting一人演出。

周大導！

親自執導！

拍攝方面，MV只有Yan Ting一人演出，看似孤單其實是反向思維，因為只有一人獨處時，才是最掛念對方的時刻，充滿一份甜蜜期盼。而畫面上亦逐一呈現最想和另一半完成的事情。Yan Ting︰「歌詞中有提及想一起去旅行、去看風景，所以MV就用最簡單的意境，拍出想去的地方，無論是行海邊、看日出、看日落，一份簡單的感覺，不需要過度消化，純粹去感受便是。」事實上，當大家看到一望無際的蔚藍天空，清澈見底的海水蕩漾，以及綠油油一片的青草地，你最想和哪個人一起前往？