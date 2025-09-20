周興哲三場紅館騷揭序幕　半裸大方騷肌歌迷瘋狂高呼「老公」

華語樂壇創作才子之一的周興哲（Eric）繼2023年將「Odyssey」首度帶來港後，今年再登紅館舞台，門票瞬間被秒殺。一連三場的《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》昨晚(19日)於紅館揭開序幕，雖然香港懸掛3號颱風，但無損歌迷熱情。全場一萬二千位觀眾齊投入周興哲的音樂世界。

打風無阻歌迷熱情。

晚上8:15準時開騷 紅絲絨禮服出場 全場尖叫

演唱會於晚上8時15分準時開場，全場爆滿。身穿紅色絲絨禮服的周興哲以一曲《That ‘s All》，在8位舞蹈員伴舞及歌迷的尖叫聲下登場，緊接的《說太多》，更大方將外套及馬甲脫下，半裸上身大騷健碩胸肌，辣㷫全場，觀眾瘋狂尖叫。再來一首，又唱又跳《Nobody But Me》現場氣温急升。周興哲亦忍不住高呼：「Hong Kong！好High呀！」台下歌迷大叫「好帥」，更有女歌迷大呼：「老公！」他甚識做的回應：「特地為你們練的（肌肉）。」說罷更向歌迷比心。他表示已有兩年半時間沒來港開演唱會，希望大家enjoy。

一連三場周興哲《Odyssey旅程巡迴演唱會》昨晚紅館揭序幕。

情歌冧暈樂迷

周興哲的情歌向來都直插入樂迷的心，唱出《怎麼了》時，全場樂迷主動大合唱。他笑說：「很好聽！」又指着身上的紅色禮服問觀眾：「好看嗎？特地安排給你們，因為好脫，又很容易穿上，哈哈！」

作為音樂才子，當然少不了自彈自唱，周興哲以結他自彈自唱《不喜歡沒有你的地方》及《明明》。之後再換上一身白色西裝，化身鋼琴王子自彈自唱《一樣美麗》、《受夠》，歌迷不斷大讚他帥，他索性站起來在鋼琴旁大擺型爆甫士，但很快破功笑說：「害羞了。」

化身鋼琴王子。

邊彈邊唱感人首本名曲《以後別做朋友》

接着他唱出首本名曲《以後別做朋友》，觀眾亮起手機燈大合唱，周興哲邊彈奏，邊大讚好聽，現場一片燈海，氣氛感人。

回歸紅館 特別送上張學友《李香蘭》

周興哲回歸紅館，亦特別準備了廣東歌送給香港樂迷，他挑選了張學友的《李香蘭》，他說：「我好喜歡這首歌，裏面有好多情緒。」唱出《That’s Why I Like You》時，更走到台邊與觀眾握手，與觀眾近距離接觸。

情歌王子。

好熱情。

Encore環節，周興哲有求必應，觀眾不斷叫他將外套脫掉，他笑著脫下一半，騷出結實手臂，並唱出最新冧爆情歌《想念你想我》，期間不斷向歌迷比心又飛吻，令歌迷如痴如醉。他更設點歌環節，相當窩心。最後，他以一曲《如果雨之後》，在滿天紙碎的浪漫環境下結束今次回歸紅館的首場演唱會。