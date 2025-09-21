Black Eyed Peas相隔20年宣布來港開騷　歌迷可惜Fergie未能同行

嘻哈組合Black Eyed Peas（BEP）憑《I Gotta Feeling》、《Boom Boom Pow》、《Where Is The Love?》等歌曲紅遍全球，更曾奪得6個格林美獎項，更被外媒譽為當代最具影響力的音樂團體之一。適逢出道30周年，三位元老級成員will.i.am、apl.de.ap及Taboo相隔20年再臨香港開騷。

Black Eyed Peas即將於11月來港舉行演唱會。（IG圖片）

來自菲律賓的J. Rey Soul（女），近年成為了該樂團的「半正式」成員，四人亦有一同作巡迴演出。（Getty Images）

今次Black Eyed Peas三位元老級成員連同來自菲律賓的J. Rey Soul，將於11月19日在香港西九文化區竹翠公園舉行演唱會。對上一次BEP來港開騷已經是2006年的事，如今相隔20年重返香港，有不少樂迷知道消息後都大感興奮。不過今次女成員Fergie不會隨團演出，有忠粉表示失望：「無Fregie應該都冇辦法唱返以前啲歌嘅feel」、「Fergie是靈魂」、「想睇 但冇Fergie」、「冇Fergie唔睇」。

今次女成員Fergie不會隨團演出，有忠粉表示失望。（Getty Images）

BEP當年紅極一時。（Getty Images）

BEP當年紅極一時，無論音樂或時裝都能見到四人的蹤影，可惜當時唯一女成員Fergie在2018年因專注個人發展而暫停參與BEP的活動。當時一直傳出四人不和的消息，但will.i.am指Fergie並沒有正式退出BEP，而組合將會一直永遠存在。