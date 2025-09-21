TMA頒獎禮｜Stray Kids、aespa奪大獎　Anson Lo跳唱引爆全場

全球矚目的韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於昨日（20/9）假澳門最大面積，可容納5萬觀眾的戶外大型演出場地舉行，同日於頒獎禮前假澳門上葡京酒店舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。

人氣男團Stray Kids出場，全場亢奮。（讀者提供）

NCT WISH唱出〈poppop〉。（直播截圖）

作為全球矚目國際盛事，TWA今次特別邀請了不同地區的代表參與今次的演出，其中包括盧瀚霆Anson Lo及Desire 4。Anson Lo再度參與韓國音樂盛事，以特別嘉賓身分登上舞台演繹〈Mr. Stranger〉，炸爆舞台，展現超凡實力。現場有過千神徒一早撲飛，昨日更要冒雨到場支持，Anson Lo都感謝粉絲的支持，多次向神徒派心致謝。另一驚喜是在韓國擁有極高知名度的甄子丹，他為今年2025 TMA擔任頒獎嘉賓，頒發TMA Popularity Award，而最終由Stray Kids贏得獎項

asepa當晚亦獲得「Artist of the Year」、「Special Jury Awards」及「Muse of the Year」獎項。（直播截圖）

不過論尖叫度，aespa全員的聲勢更強。（讀者提供）

至於香港區的神秘嘉賓，就有Anson Lo盧瀚霆。甫出場便唱出其經典舞曲《Mr Stranger 》，他果然不負眾望，瞬間令現場氣氛升溫。現場有過千神徒一早撲飛，昨日更要冒雨到場支持，Anson Lo都感謝粉絲的支持，多次向神徒派心致謝。

香港區的神秘嘉賓，就有Anson Lo盧瀚霆。甫出場便唱出其經典舞曲《Mr Stranger 》，瞬間令現場氣氛升溫。（讀者提供）