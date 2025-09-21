TMA頒獎禮｜Stray Kids、aespa奪大獎 Anson Lo跳唱引爆全場
撰文：許育民
出版：更新：
全球矚目的韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於昨日（20/9）假澳門最大面積，可容納5萬觀眾的戶外大型演出場地舉行，同日於頒獎禮前假澳門上葡京酒店舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。
作為全球矚目國際盛事，TWA今次特別邀請了不同地區的代表參與今次的演出，其中包括盧瀚霆Anson Lo及Desire 4。Anson Lo再度參與韓國音樂盛事，以特別嘉賓身分登上舞台演繹〈Mr. Stranger〉，炸爆舞台，展現超凡實力。現場有過千神徒一早撲飛，昨日更要冒雨到場支持，Anson Lo都感謝粉絲的支持，多次向神徒派心致謝。另一驚喜是在韓國擁有極高知名度的甄子丹，他為今年2025 TMA擔任頒獎嘉賓，頒發TMA Popularity Award，而最終由Stray Kids贏得獎項
至於香港區的神秘嘉賓，就有Anson Lo盧瀚霆。甫出場便唱出其經典舞曲《Mr Stranger 》，他果然不負眾望，瞬間令現場氣氛升溫。現場有過千神徒一早撲飛，昨日更要冒雨到場支持，Anson Lo都感謝粉絲的支持，多次向神徒派心致謝。