鄧麗欣澳門開騷曬強勁健美身材極低體脂　網民驚歎：真係自愧不如

現年41歲的鄧麗欣（Stephy）向來對於身材管理都有一手，過去兩日鄧麗欣在澳門威尼斯人綜藝館舉行演唱會《STEP by STEPHY 鄧麗欣演唱會澳門站2025》，除了邀請到側田擔任嘉賓之外，鄧麗欣的強勁健美身材同樣成為焦點，驚艷大批粉絲及網民！

有香港粉絲專程到澳門支持鄧麗欣的演唱會，事後在threads分享了鄧麗欣的瘋狂地獄式健身成果。背向觀眾的鄧麗欣身穿紅色露背長裙，並展示肩部、手臂及背部肌肉線條，體脂極低身材Fit爆，令嘉賓側田大感佩服。有大批網民看到照片後，都忍不住驚歎：「真係自愧不如」、「點先可以操到唔谷就冇肌肉 一谷就咁大舊😭」、「最靚係 唔夾嘅時候又變得返咁幼」、「體脂低就得㗎喇」、「體脂要幾低先後背見骨而手臂谷有肌肉」。

鄧麗欣在開騷前亦在IG分享了一段操肌片，並留言寫道：「經過上次紅館嘅演唱會 我操練嘅成果都好似見到少少咁啦😌 但記得上次我講過無論幾小嘅步伐都好每次都要有前進先至對得起自己同愛你嘅人 所以今次都一樣冇偷懶 繼續創造更fit嘅自己 而且我發覺我有點愛上咗做尖🤪 鍾意咗肌肉酸痛嘅感覺 （尤其pat pat好有存在感）😁 係咪好變態呢？😆😆😆」

