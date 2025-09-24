區子琳首支廣東歌自揭情傷　染金髮向《歌舞青春》女主角致敬

區子琳Paula成為獨立創作歌手後，推出首支廣東單曲《沒有你的0430》，這首充滿戲劇的情歌，不僅承載著她真實的情感經歷，更標誌著其音樂生涯的重大轉型。Paula 更首次挑戰自導自演MV，以金髮新造型突破自我，展現全新形象。

區子琳Paula成為獨立創作歌手後，推出首支廣東單曲《沒有你的0430》。（唱片公司提供）

《沒有你的0430》講述了一個令人心碎的情感故事：女主角在生日當天凌晨4時30分滿懷期待地起床，精心化妝打扮，準備與男朋友共度完美生日，卻發現對方徹底失聯。「男朋友一直都無去覆佢message，跟住個女仔點樣打俾佢都揾唔到佢喎」，Paula 透露故事從期待到焦慮、失落、憤怒，最終心灰意冷的情感轉折：「女主角其實就好明確地去感受到，男朋友其實係想分開嘅，呢首歌都係圍繞住嗰一日佢嘅情緒，去諗返起其實有signal係話俾佢知道要分開，去到最後就係連一個生日嘅message都要乞求嘅情況，其實都知道要分手」。

Paula 透過這首作品想傳達積極信念：「失敗並不可怕，重要的是繼續嘗試。無論是愛情、事業還是夢想，每次失敗都是學習的機會。只要勇敢嘗試，就能收穫成長。」（唱片公司提供）

「0430」這個關鍵時間點蘊含深刻寓意。Paula 解釋這象徵著純真期待與殘酷現實的強烈反差：「你就當好似係啲小朋友咁樣，臨去郊遊前嘅一晚咁樣，佢哋一係就會緊張到瞓唔著覺，一係就係好早就起定身，期待嗰日嘅旅程」這種孩子般的期待感，更加突顯了故事中情感落差的戲劇張力。

這首作品的創作靈感源自 Paula 的真實經歷。她分享大學時期在巴黎讀書成為交換生時，於情人節當天苦苦等待香港男朋友的訊息卻落空的往事。「佢情人節之後隔咗幾日，就有再contact返我，對於佢嚟講，佢就唔係好care呢啲嘅節日，我覺得嗰陣時嘅我可能係過份著重儀式感，連一句小小嘅情人節快樂都冇。去到最後都真係冇再喺埋一齊，因為大家嘅諗法有啲唔一樣，錯過呢段關係之後冇咗。」這段經歷讓她深刻體會到感情中「期待落差」帶來的傷害。

歌詞的內容，是Paula於情人節當天的親身經歷，苦苦等待香港男朋友的訊息卻落空。（唱片公司提供）

特別值得關注的是，Paula 此次全面參與創作製作過程，更首次擔任MV導演。拍攝過程挑戰重重，原定拍攝日更遭遇黑雨警告，團隊不得不緊急調整計劃。她親自參與美術設計，MV中極具象徵意義的佈景板更是與團隊反覆打磨的成果。Paula與團隊花了很長時間討論每個細節，從道具擺放到服裝搭配都精心設計，特別是那個佈景板，是整個MV的精髓所在。

Paula 此次全面參與創作製作過程，更首次擔任MV導演。（唱片公司提供）

造型上 Paula 也實現重大突破，染上一頭金髮向童年偶像《歌舞青春》中的第二女主角Sharpay Evans致敬。「Sharpay Evans佢好有自信，做好多事上面都係好有自己嘅意見，我由細到大都好嚮往想做一個咁嘅女仔，因為細個嘅時候，我比較細膽。佢係一個我好景仰同埋好想成為嘅對象。」有自信、有才華、敢於表達，正是Paula一直想成為的樣子。這次作為獨立歌手的第一首廣東歌，Paula希望展現一個全新的自己——不怕失敗，勇於嘗試。