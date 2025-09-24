ROVER 甜蜜新作《當我喜歡你時》Kim 再執筆填詞被希晉質疑太美好

樂隊 ROVER 出道一年多，終於推出以愛情為主題的作品！新歌《當我喜歡你時》由卓金樂（Kim）繼節目《公司逼我打籃球》主題曲後再度執筆填詞。不過，歌詞中「櫻花滿開 這一剎示愛 雙手托腮 可愛難以遮蓋」的情節過分甜蜜，讓希晉（王希晉）忍不住質疑：「現實中真的會發生嗎？」Kim 透露靈感其實來自日劇《First Love》，他表示：「我看劇看電影時，對櫻花、煙花、深夜曠野這些場景特別有感覺，加上大家的想法，最後寫成一個怕羞男生想約又不敢約心儀女生的故事。」

《當我喜歡你時》繼續由 ROVER 作曲，編曲則再度與鄺梓喬、Ariel Lai、溫翰文合作。陳鎮亨（亨仔）提到，最初創作時其實以家人和溫情為主軸，沒想到最後變成「星日月細數 靈魂共舞」的甜蜜情歌，感覺非常有趣。希晉表示這次創作過程十分順利，全因 ROVER 成員之間的默契越來越好。雷濠權（Jason Loi）也解釋，因為樂隊過往作品風格較沉重和認真，所以這次特別想嘗試輕鬆路線，並在副歌部分花了不少心思。

雖然《當我喜歡你時》是一首浪漫情歌，但 Jason 坦言自己並非浪漫之人：「女朋友比較注重儀式感，我會在日常小細節上多做一點。」自認是直男的亨仔，則笑說儀式感常被自己的「大頭蝦」破壞：「情人節通常都有安排，但細節位未必做到足。試過買了禮物，但最後忘記拿出來。」Kim 則自認懂得浪漫，但不擅表達；希晉則表示會主動為另一半製造驚喜，並認為：「一段關係最緊要大家開心，有問題也容易解決。兩個人在一起，一加一就應該是開心。」

《當我喜歡你時》MV 以「男友視角」拍攝，陪女生一起逛唱片店、聽歌、坐天星小輪、玩仙女棒，而在舊式電話亭中收取的信件，其實是男友寫下的情書。

ROVER 新歌《當我喜歡你時》MV 已正式於 ROVER YouTube Channel 上架。