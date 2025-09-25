韓國搖滾男團FTISLAND 11月香港開騷　以「MAD HAPPY」做主題

韓國「經典搖滾男團」FTISLAND將於2025年11月22日（星期六）晚上7時，攜全新巡演《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》強勢回歸，登陸AXA安盛創夢館西沙GO PARK！帶領粉絲「PRIMADONNA」一同釋放激情，點燃舞台。

自2007年出道以來，FTISLAND以熱血搖滾與感染力十足的流行曲風席捲亞洲樂壇。（大會提供）

自2007年出道以來，FTISLAND以熱血搖滾與感染力十足的流行曲風席捲亞洲樂壇。主唱李洪基極具穿透力的磁性嗓音，帶領FTISLAND成就不少音樂經典。早期讓人耳熟能詳的代表專輯包括《Cheerful Sensibility》、《Cross & Change》、《FIVE TREASURE BOX》 ，《I WILL》等，至去年推出的大熱專輯《Serious》，以及今年的最新單曲〈Theory of Happiness〉及〈THUNDERSTORM〉等作品，為樂迷注入青春記憶與面對挑戰的無畏力量。每當旋律響起，FTISLAND的音樂總能喚醒粉絲內心的堅定信念。

這是繼2024年《PULSE》演唱會後，FTISLAND再度登臨同一場地。（大會提供）

本次巡演以「MAD HAPPY」為主題，寓意與PRIMADONNA共享「快樂到瘋狂」的時刻。從經典金曲到全新力作，每首歌曲都直擊心靈，現場將帶來震撼的搖滾能量，讓樂迷完全沉浸其中。對FTISLAND而言，音樂不僅是表演，更是與粉絲共同燃燒的熱血時刻。

《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'》巡演自8月於首爾啟動後，已陸續於澳門、台北、吉隆坡等地掀起熱潮，香港站作為壓軸演出，將於AXA安盛創夢館西沙GO PARK盛大舉行。這是繼2024年《PULSE》演唱會後，FTISLAND再度登臨同一場地，帶來滿載能量與誠意的精彩演出，勢必與香港樂迷共創難忘夜晚！機會難得，樂迷絕對不容錯過！

《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》

日期：2025年11月22日（星期六）

時間：19:00

地點：AXA 安盛創夢館，西沙GO PARK

票價：MAD VIP - HK$1,699（企位）/ HAPPY VIP-

HK$1,699（企位）/ HK$1,599（座位）/ HK$1,099（座位）

門票現於下列票務平台公開發售：KKTIX、大麥網