專訪｜康堤夢想恨做食評家　但要進修廚藝：米芝蓮應該要請我！

年僅20歲的新生代歌手陳康堤（Constance）今年6月以英文單曲《doll》正式出道，她是天王陳奕迅與徐濠縈的愛女，未出道已備受注目。即將踏入21歲康堤帶著一絲靦腆而真誠的笑容接受《香港01》專訪，笑指「終於成年啦！」而正式成年這個重要日子她並不打算鋪張慶祝，反而計劃了一場更具意義的生日活動：「我諗住今年去派啲月餅畀啲有需要嘅朋友。」以行善分享幸福展現她的成熟與溫暖。

康堤計劃在生日前夕，自己購買月餅，然後跟朋友和家人一同分派給社會上有需要的朋友。談到這份自發性的善舉，原來康堤並不是突然想做就做，而是她從去年開始想把幸福分享給有需要的人：「我上年都有去探啲露宿者，咁我今年就會去派啲月餅。即係我覺得自己好幸福，好想share畀人。」她選擇以最直接的行動，將溫暖傳遞給社會上需要關懷的角落。

即將踏入21歲陳康堤帶著一絲靦腆而真誠的笑容接受《香港01》專訪。(胡凱欣 攝)

康堤計劃在生日前夕，自己購買月餅然後就跟朋友和家人一同分派給社會上有需要的朋友。(胡凱欣 攝)

康堤表示從十三、四歲開始就發現自己喜歡音樂，當時她已經自彈自唱，幾年前，她學校有一個表演舞台，讓她找到了屬於自己的光芒與熱情，她帶著成為歌手的堅定念頭說：「好想做呢樣嘢。」這份源於熱愛的純粹動力，成為她踏入樂壇的契機。除了歌手，康堤也曾有過其他夢想，被問到想做什麼時，她即興奮表示一度想成為化妝師，甚至因為熱愛美食而夢想成為一位食評家。康堤笑指米芝蓮都應該要聘請她：「我每一個層次都講得出㗎，我仲要講到有啲人話：『嘩你真係可以去做食評家！』所以我覺得米芝蓮應該去請我。」但是最後她選擇了做歌手，做歌手就需要keep fit，她面對美食的誘惑找到了平衡點：「我發現而家做多運動又好似都可以食下。」

康堤表示從十三、四歲開始就發現自己喜歡音樂。(胡凱欣 攝)

康堤也曾有過其他夢想，被問到想做什麼時，即興奮表示一度想成為化妝師，甚至因為熱愛美食而夢想成為一位食評家。(胡凱欣 攝)

康堤出道短短3個多月就已經推出了一首英文歌和一首中文歌，兩首作品都不約而同地圍繞著「情感波折」這個主題。康堤坦言並非刻意安排，而是當時身邊有許多朋友向她傾訴感情問題：「咁啱有呢啲感受，就寫咗落嚟。《一律建議分手》其實就係嗰陣時好多朋友打畀我講佢哋嘅感情問題，跟住我就覺得嗰陣時我有好大壓力，唔係好耐煩，咁就寫咗呢隻歌。」而另一首歌《doll》，她表示是源於自己過去的一段感情經歷：「之前叫做都有過一段感情，所以就寫咗呢隻歌。」

康堤出道短短3個多月就已經推出了一首英文歌和一首中文歌。(胡凱欣 攝)

康堤坦言並非刻意安排兩首作品都圍繞著「情感波折」。(胡凱欣 攝)

康堤指《一律建議分手》及《doll》兩首歌的核心思想，都是以「不想被人擺佈」為感覺，她表示很想「做自己」，自己亦是一個適應能力很強的人：「我又可以好就人啦，但又可以好有主見。」她形容自己的性格相當複雜，但就否認自己是「果斷冷血」的人，她表示自己時常陷入選擇困難，情緒也容易波動，上一秒可能還在糾結，下一秒就豁然開朗。

康堤指《一律建議分手》及《doll》兩首歌的核心思想，都是以「不想被人擺佈」為感覺。(胡凱欣 攝)

康堤表示很想「做自己」。(胡凱欣 攝)

談到父親陳奕迅，康堤笑指他會「成日示範」怎樣唱歌，但是就沒有特別的指導：「我自己隻歌又冇，佢會唱自己啲歌。」她示範一次平時的陳奕迅會怎樣「指導」：「佢話可以咁㗎！跟住又做一個演繹方法話又可以咁！」康堤就笑著回應他：「哦！好多唔同嘅演繹方法喎！」雖然她取笑爸爸「成日示範」，但她覺得爸爸的指導是有用的。

康堤笑指陳奕迅會「成日示範」怎樣唱歌。(胡凱欣 攝)

雖然康堤取笑爸爸「成日示範」，但她覺得爸爸的指導是有用的。(胡凱欣 攝)

至於康堤的媽媽徐濠縈是一個走在潮流尖端的人，被問日常衣着靈感是否來自媽媽，她笑指不是：「佢好有sense，佢真係時裝界我覺得真係最潮流尖端嘅一個人，但係我覺得我自己比較樸素啲，我冇佢咁Stylish。」康堤覺得自己比較懶，有時會「T恤牛仔褲」就外出。她笑指小時候亦會偷穿媽媽的高跟鞋：「我仲要跌親囉，撼到個下巴。」康堤還原當時的情況，她穿上媽媽的高跟鞋後說：「你睇下我幾靚幾高，跟住就撼到！」

康堤的媽媽徐濠縈是一個走在潮流尖端的人。(胡凱欣 攝)

康堤還原當時穿上媽媽的高跟鞋的情況。(胡凱欣 攝)

對於未來的音樂事業，康堤有著清晰的規劃，不斷學習與成長。康堤數出自己3個目標：「我最想係做到一隻我自己都好會滿足嘅一隻碟啦。」其次就是累積夠作品後，想舉辦一場屬於自己的Showcase：「細細地都好。」最後目標是：「都係寫多啲歌，做多啲音樂。」音樂創作方面，她持開放態度，除了親自操刀，也期待與其他音樂人合作，演唱由別人為她量身打造的歌曲，她認為「啱自己就得啦」。康堤認為自己都需要不斷吸收新知識，除了重返校園進修外，亦透過閱讀和網絡都不斷增值自己，但她認為自己當前最需要學習的，其實是「廚藝」，因為她自認廚藝不精。

康堤對於未來的音樂事業有著清晰的規劃。(胡凱欣 攝)

康堤認為自己當前最需要學習的，其實是「廚藝」。(胡凱欣 攝)

從熱心公益的善良女孩，到舞台上充滿個性的新生代歌手，康堤正以她獨有的方式，一步步實現自己的夢想。她的音樂不僅是個人情感的抒發，更傳遞著一份屬於年輕世代的獨立與溫柔。我們有理由相信，這位兼具才華與善心的樂壇新星，將會在未來的音樂道路上，綻放更耀眼的光芒。

從熱心公益的善良女孩，到舞台上充滿個性的新生代歌手，康堤正以她獨有的方式，一步步實現自己的夢想。(胡凱欣 攝)