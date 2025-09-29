Taylor Swift不肯免費演出　NFL官宣Bad Bunny擔任超級碗中場嘉賓

美式足球盛事第60屆美式足球超級碗決賽將於明年2月8日舉行，每年的中場表演嘉賓都令一眾樂迷引頸以待。樂壇天后Taylor Swift原定擔任中場表演嘉賓，卻傳出演出計畫取消，原因是NFL未能滿足她的演出條件。最後大會今日（29日）官宣，拉丁饒舌歌手Bad Bunny將會擔任中場表演嘉賓。

Taylor Swift原定擔任中場表演嘉賓，卻傳出演出計畫取消，原因是Taylor不肯免費擔任嘉賓。（IG圖片）

據外媒報道，有關Taylor Swift擔任中場嘉賓的傳聞已持續數月，Taylor Swift要求演出要與她全球地位相符的酬金，但NFL卻拒絕，因傳統上NFL不會支付藝人演出費用，能夠在超過1億觀眾面前表演已是巨大價值。音樂界人士指出，Taylor Swift非常清楚自己能吸引觀眾的數量，並已超越超級巨星的範疇，因此不肯免費擔任嘉賓。

Bad Bunny。（Getty Images）

Bad Bunny是目前西洋樂壇最有特色的饒舌男歌手之一。（IG圖片）

Bad Bunny確定在明年2月8日擔任超級碗中場表演嘉賓。（Apple Music）

今日Apple Music、NFL 和 Roc Nation 宣布三次獲得格林美獎的拉丁饒舌歌手Bad Bunny將會擔任中場表演嘉賓，NFL全球賽事製作資深副總裁 Jon Barker表示：「ad Bunny 代表了定義當今音樂界的全球能量和文化活力。作為世界上最具影響力和串流播放量最高的藝人之一，他能夠跨越音樂類型、語言和觀眾，使他成為參加Super Bowl LX 中場騷的理想選擇。我們知道，他充滿活力的表演、創意的願景以及與粉絲之間深厚的聯繫，將為我們帶來期待中的難忘體驗，成為這一標誌性文化時刻的象徵。」