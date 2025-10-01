嘻哈組合Black Eyed Peas（BEP）憑《I Gotta Feeling》、《Boom Boom Pow》、《Where Is The Love?》等歌曲紅遍全球，更曾奪得6個格林美獎項，更被外媒譽為當代最具影響力的音樂團體之一。適逢出道30周年，BEP即將於11月19日 (星期三) 在西九文化區安盛竹翠公園舉行世界巡迴演唱會香港站。今次BEP邀請到Gin Lee擔任暖場嘉寶，於演唱會同台獻技。

過去25年，Black Eyed Peas贏得了六項格林美獎，並憑《Elephunk》、《The E.N.D.》等開創性專輯中取得了3500萬張專輯和1.2億張單曲的銷量，穩居音樂界的頂尖地位。作為那時代最具影響力的音樂組合之一，他們在下載曲目歷史上榮膺 Nielsen 的「第二暢銷藝術家/組合」，並登上了 Billboard的「近十年最熱門的 100 位藝術家」。

門票於周五開售。

《Black Eyed Peas Hong Kong 2025》詳情：

日期：11月19日（晚上8時）

地點：西九文化區安盛竹翠公園

票價：$1,880(VIP)、$1,280(CAT A企位)、$880(CAT B企位)

開售日期：10月3日中午12時公開售票

網上購票：kktix.com