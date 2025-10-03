由2023年6月，「歌神」張學友開展音樂生涯第十個個人巡唱-《張學友60+巡迴演唱會》，經歷了兩年多的時間，至今已演出逾二百八十場，個人演唱會紀錄更衝破一千場。今年十二月，學友將重返紅館演出八場，與樂迷共渡聖誕節及除夕，迎接2026年的來臨。

選擇重返紅館演出《張學友60+巡迴演唱會》「終章」，學友說︰「終章，是代表一個樂章的完結，也同時代表另一樂章的開始，表演尚在進行中⋯選擇在香港紅磡體育館作為張學友60+演唱會（終章）的舉行場地是我的一個執念。香港、紅磡體育館，載著我這四十年在歌唱表演事業的所有回憶和點點滴滴，能夠在這裡完成我這次本不確定能出現在生命計劃中的一次演出，再完美不過了。」

原來60歲對學友而言是有重大意義︰「60歲，曾經是我生命、事業、一切一切的假設終點。」直至到了這年紀才從新檢視自己的能力、對唱歌表演的熱愛，於是再萌生辦第十個個人演唱會的念頭。「早就有和管弦樂合作一個更成熟的演唱會的念頭，更欣賞芭蕾舞的優美和對舞蹈動作的嚴格要求，加上我的歌，輕易地有了60+演唱會的表演框架，做起來卻沒有想像中容易。編曲、視覺、編舞、燈光、服裝美術、曲目安排、舞台設計都經過多次建議 、試驗 、推倒重來的循環中慢慢形成，也多虧了有各部門的同事傾力協助，才能實現呈現在舞台的表演，衷心感謝團隊的努力！」

最後，學友承諾大家︰「我和我的團隊承諾會好好享受並努力完成60+演唱會在香港紅磡體育館舉行的『終章』，為大家及我們留下最美的回憶！期待新的樂章！感謝大家！ 」《張學友60+巡迴演唱會香港終章》會於紅磡香港體育館，2025年12月23日至2026年1月3日期間演出八場，10月9日及11日起接受信用卡優先訂票，10月16日起於Urbtix城市售票網開始公開發售。

張學友演唱會2025香港｜中銀Cheers卡優先購票

門票發售時間：10月9日

購票連結:www.bookyay.com

張學友香港演唱會2025｜中銀Visa卡優先購票

門票發售時間：10月11日

購票連結:www.bookyay.com

張學友演唱會2025香港｜門票公開發售詳情

門票開賣日期: 2025年10月11日

購票連結:uutix

張學友香港演唱會2025｜座位表

待更新。