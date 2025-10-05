環球唱作新人林暐竣16歲開始作曲　曾以男團出道︰跳唱不太擅長

環球唱片，今年重點推介的新人林暐竣（Regent），是位唱作歌手，而第一首派台歌《給月亮的情書》就一人包辦曲、詞、編、監、唱，絕對有實力。事實上Regent並非零經驗的歌手，2024年曾以五人男子組合DIFINE身份出道，之前更試過街頭Busking、做過餐廳駐場歌手，婚禮歌手，慢慢累積經驗，才成為今天可在台上淡淡定定演出具水準的Regent林暐竣。

髮型︰Milk Chan@Milkchanhair

代妝︰ Matt Li@Mattlimakeup

場地︰FWD House 1881

林暐竣（Regent）是環球唱片，今年重點推介的唱作新人。（Hung 攝）

首支派台作包辦曲詞編監唱

Regent自小受音樂薰陶，4歲開始學習人生第一樣樂器鋼琴，考獲第五級成績，7歲開始接觸小提琴，達演奏級別，之後還學結他、中提琴等等。當涉獵的樂器愈來愈多時，漸漸覺得單純地彈奏別人作品已未能滿足自己，於是開始投身作曲。「16歲開始作歌，作了9年，逼自己將創作變成習慣。我通常都是午夜12點開始創作，喜歡完成整首作品後才入睡，所以有時會作到第二朝8點，最長一次更足足創作了12小時，能夠完成一首歌是相當有滿足感，至今創作至成熟的作品亦有近3、40首。」而第一首派台歌《給月亮的情書》，便一人包辦曲、詞、編、監、唱。

Regent不單外貌有點似湯令山，連唱廣東歌時都有幾分相似。（Hung 攝）

雖然男團方式自覺不適合，但過程還是有所得著。（Hung 攝）

去年Regent以五人男子組合DIFINE身份出道，要學習跳唱，但他自言男團的表演方式不太合適自己︰「尤其跳舞更不太擅長，我經常被老師說，舞姿跳得不俗，但就是經常不記得舞步，如果是free style就冇問題。」雖然自覺不適合，但過程還是有所得著。「記得教跳舞的老師講過一句︰『練習不是開心，是痛苦的，要不斷練習才做得好！』這句說話我套用到創作上，雖然不會有痛苦感覺，但逼自己不斷創作就是最好的訓練。」

去年4月，Regent（右一）曾以五人男子組合DIFINE身份出道進軍樂壇。（資料相片）

鑽研Canto-Pop

Regent第二首派台歌《和所有錯的人談戀愛》，是之前甚少創作的Canto-Pop，但經著名監製陳考威指導下，慢慢領略當中的分野。「Canto-Pop的結構比西方流行曲複雜，外國的曲式會不斷重複，但Canton-Pop就要求不斷變化，副歌亦要較突出。」深入了解後，終創作出這首《和所有錯的人談戀愛》，完全附合所講的要求，足見Regent的學習能力超高。

Regent從英國讀完書回港後，一直醉心表演，任何可以拎起支咪唱歌的地方，都有他的蹤跡，包括街頭Busking、婚禮表演、餐廳駐場歌手，既是練膽量的地方，也是最直接接觸到群眾的方法。「當時初初返港，沒有聽太多廣東歌，做餐廳歌手時，不時有客人問可否唱這首歌？每次都說不懂時，自覺有點慚愧，於是開始逼自己聽多一點，每星期更會練唱5首廣東歌，慢慢累積，漸漸發現由唱功到結他，都大有進步。」

Regent第二首派台歌《和所有錯的人談戀愛》，MV中飾演駐場歌手，曾經是Regent的工作。而MV更有含金量極重的組合協肋拍攝，包括左起導演陳茂賢、林暐竣、導演羅耀輝、導演吳煒倫，票房合計已近3億。 （唱片公司提供）

客人我最喜愛的歌曲

那麼據Regent接到的Order計算，客人我最喜愛的歌曲又是哪一首？「最多點唱是MC張天賦的《記憶棉》、《小心地滑》都多，還仲有Jay Fung的歌曲。經典一點的有陳奕迅《黃金時代》。」原來《記憶棉》依然受歡迎，難怪連黃百鳴都要苦練。而Regent亦多謝這些歌，從而練習擴闊自己的音域。「第一次唱《記憶棉》，自己都覺得難聽，但經過不斷練習，每日都有人點，一個月唱3、40次後，是真的感受到有所進步。而Jay Fung的歌用好多假音，亦擴闊了我的音域，都算意外得著。」