香港演唱會一直深受樂迷歡迎，年尾終於爆出另一重磅消息，RubberBand、側田齊齊開騷，將於12月13日在西九文化區AXA x Wonderland舉行音樂會！

RubberBand、側田為同期出道，6號對呢次「合體」非常期待：「我哋識於微時啦，以前又係同公司，好似重回入行的時候，有興奮嘅心情！因為有兩個單位嘅火花，同自己做騷好大分別。十年前我們同公司，有不少機會同台演出，當時我們『入世未深』只顧自己部份，希望今次將側田融入成為一隊大編制的樂隊，大家可以隨時『轉位』表演，呢個就是好玩之處。」

6號@RubberBand形容側田「音樂狂人」，欣賞他對音樂夠「堅持」：「他的唱歌技巧、感情是很高階，他的流行Hit歌是當時的回憶，轉眼就二十年，『回憶殺 』相信今次個唱其中一部份。我最想唱他的《Erica》一曲，二十年前第一次以RubberBand身份，改篇呢首歌與側田合唱，所以好想圓夢再唱多次。」

側田亦表示呢次「合體」機會難得，希望撞出新火花給樂迷驚喜：「其實真係要多謝主辦單位嘅牽線，我同RubberBand識咗好耐，以前都係同公司，但一齊開show真係未試過，所以今次有機會合作，真係好難得。我好珍惜呢次機會，希望同佢哋撞出啲新火花，帶俾到觀眾一個驚喜。」佢表示Cross Over感覺新鮮，預期觀眾應該鍾意呢次演唱會：「我其實鍾意佢哋好多歌！我都想唱多啲勵志嘅歌，帶多少少Gospel風格。我哋將會融合成一隊band，等於呢隊band多了一個主唱及和聲。」

長居海外嘅側田表示，會返香港練歌，務求最佳狀態演出：「綵排我一定會返香港！現場一齊夾先至最有火花，所以點都會返嚟一齊練。其實我哋都係Mark Lui帶入行，音樂路上行嘅方向都好相似，加上都試過同公司，所以感覺上會特別夾。」

RubberBand側田演唱會2025詳情

演出日期：2025 年 12 月 13 日（星期六）

演出時間：晚上 7:30

演出地點：西九文化區 安盛竹翠公園

票價：HK$388 / $688 / $888

主辦單位：耀榮文化 | 7 LIFESTYLE LIMITED

冠名贊助：AXA 安盛

RubberBand側田演唱會2025｜恒生Mastercard信用卡優先購票

優先時段：2025年10月13日（一）12:00pm 至 11:59pm

購票平台：KLOOK

RubberBand側田演唱會2025｜門票公開發售

公售時段：2025 年10月15日（三）12:00pm 起

購票平台：KLOOK