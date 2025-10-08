Taylor Swift爆拒絕任超級碗嘉賓真正原因　節目澄清多個負面傳聞

樂壇天后Taylor Swift於10月3日推出最新大碟《The Life of a Showgirl》，連日來頻頻亮相宣傳活動。日前她現身美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》，除了宣傳新專輯及大曬巨型訂婚戒指，還一次過澄清多個近期流傳的傳聞。

Taylor Swift現身美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》。（YouTube畫面）

曬巨型訂婚鑽戒。（YouTube畫面）

Taylor在節目中否認早前有傳她因不滿酬勞而拒絕為下年2月超級碗擔任半場表演嘉賓一事，她直言從來沒有收到官方邀請，並指監製半場表演的公司Roc Nation創辦人為Jay-Z，而她跟Jay-Z關係一直很好，雙方團隊偶爾也會互相試探合作意向，但從未進入正式洽談的階段。不過想清楚後，不想擔任嘉賓的原因，是想全心投入支持未婚夫Travis Kelce：「我真的很愛那個男人，他在場上拚命比賽，那就像沒有劍的角鬥士一樣危險。我怎麼能一邊看他冒險，一邊煩惱自己該怎麼編舞？」

Taylor與Selena是相識多年的好閨蜜。（Getty Images）

Taylor透露Ed Sheeran與其他人一樣在IG看到帖文，才知道她訂婚。（Getty Images）

另外，她亦否認在好友Selena Gomez婚禮上的發言內容，當時有傳她講笑指Selena爬過她的頭結婚：「見證了她成為我這一生見過最優雅、最耀眼的存在——不僅是新娘，更是夢幻般的存在。我從未見過任何事物能比得上她婚禮當天的美麗。我確實發表了演說，但刻意避談任何關於自己訂婚的事宜。」其後更大爆歌手好友Ed Sheeran與其他人一樣在IG看到帖文，才知道她訂婚，更笑言由於Ed沒有手機所以未能直接通知對方。