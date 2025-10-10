曾樂彤婚前專訪｜認徐浩是好男人　結婚仍存風險︰我單身過得好好

曾樂彤近年成為獨立歌手，2023年認愛與MIRROR御用音樂監製徐浩（Terry）拍拖，去年5月31日，更在IG宣布婚訊，獲不少圈中好友送上祝福。下周就是大婚日子，但在婚前曾樂彤仍以事業為重，推出自己填詞的新歌，但不是《你的名字我的姓氏》的甜蜜宣言，而是叫《單身不會死》。作為準新娘，難免有曬命之嫌，但她強調這的確是個人的信念，而對於婚姻更以一個Party來形容，「是開心，但不會是一個人生階段，我不會因此而改變自己太多。」

場地鳴謝︰中八會館 @C8.central

下周就是大婚日子，曾樂彤在婚前推出單曲《單身不會死》，不知內裡都會誤以為她在曬命。（葉志明 攝）

曾樂彤於2023年認愛，與MIRROR御用音樂監製徐浩（Terry）拍拖。（曾樂彤＠IG）

結婚如冒險

「婚姻從來都是我計劃以外的事，不覺得自己人生是會結婚，直至上年對方求婚，就好似突然有這個選擇給你，會否甘願去冒這個險。」這是曾樂彤回應結婚一事的自白，在不太了解的情況下，以為二人關係有暗湧，還是有人患上婚前恐懼症，事實上，她是患上沉迷單身症。「負面點說，婚姻萬一有問題，不是分手那麼簡單，會麻煩很多，而我是很怕這種麻煩的人。如果這個人不足夠地好，我是不會去冒這個險，亦如果不是他向我求婚，而是之前那對象，我一定不會考慮。」

那麼徐浩的好，又可以怎樣歌頌？「他予我好啱數的感覺，同這個人生活好舒服，不用過於遷就，能繼續做自己，是一段良好的關係。」要曾樂彤舉一個例，她就是有種樣樣都好，不知從何說起。「不是一件事打動我，而是作為一個人類，他不止對我好，對家人、朋友、工作夥件都好好，縱有些缺點，如某些興趣不一致，都是微不足道的事，不值一提。」

要曾樂彤舉一個例說明徐浩的好，她就有種樣樣都好，不知從何說起的感覺。（曾樂彤＠IG）

曾樂彤︰「當你容許有一個伴侶進入你生命，這一定要是個加分的決定才去做。」（葉志明 攝）

要加分先好結婚

既然好到冇朋友，理應但願不只是男朋友，但為何又會想婚前止步？「我在單親家庭下長大，但並不覺得單親是一件壞事，我至今仍好喜歡我的人生，從而好愛惜自己，不想因此改變太多。所以當你容許有一個伴侶進入你生命，這一定要是個加分的決定才去做。即是我一個人好地地可以有10分的生活，讓另一個人進來時，一定要有加分效果。只要你有這個想法，就不會讓不適合自己的人埋到身，不會過份依賴一個人要令自己太將就。」

所以在曾樂彤眼中，結婚並不是人生另一階段，昔日認為女人要放棄個人事業，做個賢妻的想法早已式微，而新歌《單身不會死》，就給自己一個理由，婚後都會繼續有自己的工作，有自己的事業。婚姻是好開心的Party，但不會容許改變自己太多。

新歌《單身不會死》，是曾樂彤一直以來的信念。（網上圖片）

曾樂彤坦言好喜歡小朋友，但要生就要先達到一個要求，而這要求連未婚夫徐浩都覺得想得太負面。（葉志明 攝）

生小孩要做好「憑實力單親」準備

至於會否有下一代，曾樂彤坦言好喜歡小朋友，但要生就要先達到一個要求，而這要求連未婚夫徐浩都覺得想得太負面。「我會假設如果沒有這個人（老公），我都可以照顧到負擔到小朋友的使費，那麼我便會去生。」換句話說，即是要做好「憑實力單親」的準備才考慮生下一代，難怪徐浩都嫌你太負。「我接受不到那些因為小朋友已勉強一齊的說法，回望我媽媽當日是好厲害，沒有將這壓力加諸到小朋友身上，父母活好自己的人生，小朋友自然會以你做榜樣，做個自食其力的人。」

可能是這份自食其力的精神，曾樂彤離開英皇轉戰獨立歌手之路，也走得比別人愉快。「工作上的確比較自主，以前空間會窄一點，但亦都合理，當時作為新人，要觀察要學習，到現在需要親力親為，自然會更了解個運作。至於安全感，都是來自成本和資源，但世界都改變了，以前只有電台、電視，要做很多訪問才完成宣傳，現在已經不是，公司的框架不是必須，很多事願意親力親為就會做到。」