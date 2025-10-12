Kpop獵魔女團｜主音EJAE曾做10年練習生　錄音撞鬼竟令歌曲爆紅？

串流平台Netflix於6月推出的原創動畫電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）自上架以來迅速爆紅，不僅成為Netflix原創電影史上冠軍位置，連原聲專輯亦銷售突破百萬大關，爆紅洗腦神曲《GOLDEN》連續四周登上美國《Billboard》Hot 100榜冠軍，超越了BTS的《Dynamite》。

《KPop獵魔女團》中憑《GOLDEN》一曲而爆紅的「Huntr/X」聲優EJAE、Andurey Nuna和Rei Ami亦成為網民焦點，為電影創作歌曲兼配唱女主角Rumi的韓美混血歌手EJAE，祖父為韓國影壇元老級演員申榮均，EJAE自小喜歡唱歌，11歲加入SM娛樂並當了10年練習生。可惜EJAE未能如願出道，由於年齡關係離開公司，並搬到美國生活，其後畢業於紐約大學帝勢藝術學院。

EJAE畢業後轉戰歌曲創作及幕後製作，在參與《KPop獵魔女團》前其實已經創作歌曲方面有著不少成名作。她曾與不同韓國女團合作，包括Twice、aespa、Red Velvet、Le Sserafim等。Red Velvet的《Psycho》主旋律亦出自EJAE手筆，她更有參與aespa歌曲《Drama》及《Kill It》。另外，在2021年更為熱門電腦遊戲「League od Legends」創作歌曲《Rebirth》，並獲得「第13屆Hollywood Music In Media Awards」提名。

另外，日前EJAE與兩位拍檔Andurey Nuna和Rei Ami獲邀登上美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》。節目中，EJAE透露了一個小秘密，就是在為《GOLDEN》錄音時撞鬼。她指錄音期間突然發現旋鈕故障，隨即便聽到有人跑過來，並聽到門被推開的聲音，但現場卻空無一人，更詭異的是，原本故障的旋鈕突然恢復正常。此時，她立即望向門口，在一瞬間看到一名穿著牛仔褲的高大男士的身影，但因為被監製打斷而立即繼續錄音。

EJAE隔日返回錄音室，好奇問起建築的歷史，工作人員驚訝地反問：「你是不是撞鬼了？」當她描述所見的是男士時，工作人員反應淡定說：「那是3樓那位，還好不是4樓那位女的。」雖然遇上靈異事件，但EJAE透露，母親安慰她指在韓國的音樂圈中，錄音時若遇到靈異事件，代表作品會爆紅，從《GOLDEN》的佳績來看，說法似乎應驗了。