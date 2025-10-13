天王歌手驚爆恐慌發作無法上台　聲線不穩：不知能否每場唱原Key

現年46歲的亞洲天王級歌手周杰倫，出道25年推出過多首經典金曲，包括《安靜》、《稻香》及《七里香》等，成為一代人的回憶。今年6月底，周杰倫來港在啟德體育園舉行巡唱，但歌迷反應兩極，有網民發文，表示周杰倫的聲線及狀態都不復當年勇，在演唱多首經典歌曲時更被嘲「唱不回原key」。

周杰倫今年6月喺啟德開巡迴演唱，聲線被指「唱不回原key」。（ig@jaychou）

周杰倫巡唱歷時6年。（ig@jaychou）

日前發文講感受，驚揭患恐慌症一度無法上台演出。（ig@jaychou）

歷時6年、共舉辦了110場的「嘉年華」世界巡迴演唱會，前日（11日）在上海體育場圓滿落幕。昨晚（12日）周杰倫在IG發文，驚爆自己在巡迴演唱期間曾因恐慌症發作而無法上台，亦有聲音狀態不好的時候，寫道：「嘉年華巡迴演唱會在上海告一段落啦，幾年的時間裡，謝謝你們陪我唱了上百場，或許有些不捨，也有些失落，但更多的是對下一次重逢的期待。」

周杰倫續說：「在巡迴的期間，其實也有些我無法控制的情況，比如恐慌發作無法上台的時候，在我聲音狀態不好的時候。在許多壓力極大的同時，想到大家為了一場演唱會，可能等了幾年，我知道那份期待有多珍貴，正因為如此，許多取消演唱會的念頭就此打住，只能好好的撐住，現在提這些，或許一切都不重要了，下一次新的巡迴，我能不能每場唱原key我不知道，但我知道，不管原不原key，我還是會回到舞台，跟你們繼續創造回憶。」

周杰倫直認有時候聲音狀態不好。（ig@jaychou）

回顧周杰倫的演出歷程，幾乎與病痛同行。他在1999年確診僵直性脊椎炎，發作時行動受限，曾被友人劉畊宏形容「從房間走到門口要花十多分鐘」，嚴重時一天得吞12顆止痛藥。加上在演出期間出現焦慮與恐慌症狀，發作時甚至無法上台，但仍選擇繼續表演。

隨著「嘉年華」落幕，杰威爾音樂同時宣布將於2026年啟動全新的巡迴演唱會。這將是他出道25週年後，全新概念與製作規模的音樂盛會。據悉，新巡演將依據各城市特色設計專屬名稱與舞台風格，讓每一站都成為當地限定的「專屬演唱會」，象徵周杰倫音樂創作與舞台表演進入全新時代。

昆凌和周杰倫當年在古堡舉行婚禮。（視覺中國）

結婚十年一樣咁恩愛。（IG@hannah_quinlivan）

一家人好幸福 。（IG@jaychou）