陳奕迅曝光焦慮症病情靠服血清素抗病　自爆英國讀書慘遭欺凌

陳奕迅（Eason）月前公開患上焦慮症，近日現身鄭裕玲（Do姐）的YouTube節目訪問時，談及焦慮症的情況，透露正服血清素抗病，至今兩年還未停藥，但自覺情況不算嚴重。他表示焦慮症起因是因為巡迴演唱會，而促使他去看醫生的主因是源於一次演唱會前失聲導致取消：「我想這麼久以來，從未試過要面對...... 如果我是觀眾，我會感到挺失望的。」

陳奕迅近日現身鄭裕玲（Do姐）的YouTube節目受訪。（節目畫面）

陳奕迅透露當日的演唱會晚上7點開始，自己早在後台，但不妙的感覺已經困擾了整晚，加上又睡不好及在第100場表演中用力過猛而導致失聲。回港後看耳鼻喉專科，但由於情況好轉了，醫生都認為有可能是新冠肺炎、心理問題，或者來自壓力及因素。陳奕迅直言對於自己的情況不感意外，看了精神科醫生後，開始服用輕微劑量的血清素。Do姐問他是否已康復，他則表示仍一直在服藥，亦沒有副作用，不過自己試過曾經忘記服藥，身體會出現心跳加速及打冷顫的感覺，但仍會因這感覺而感到擔心及緊張，幸好自己情況未去到好嚴重。

陳奕迅指病情並不算嚴重。（節目畫面）

但需要服輕微劑量的血清素。（節目畫面）

此外，陳奕迅在訪問中，亦提到當年在英國讀書時，慘被欺凌的遭遇。陳奕迅指當年在聖若瑟小學畢業後，家人原安排他在中三畢業之後到英國升學，由於他升中試績不理想而獲派到聖璐琦書院升讀中一。父親陳裘大為高級公務員，陳奕迅自中二開始與哥哥獲政府津貼到英國唐德塞中學（Dauntsey's School）讀書，但就在學校遇上欺凌事件。

陳奕迅自爆英國讀書慘遭欺凌。（節目畫面）

更被整個人被強行塞進垃圾桶。（節目畫面）

陳奕迅指去到英國在學校曾被同學欺凌，整個人被強行塞進垃圾桶，儘管自己脾氣牛精，但可惜同學們都比自己高大，不過幸好哥哥陳澤迅（Jason）在學校中「好猛料」，自己才沒有再被恰。他笑言當時不想去英國的原因是怕死，很抗拒搭飛機：「那時經常有關英國航空的新聞，指有愛爾蘭共和軍經常放置炸彈。我說我會死的，我不要乘搭飛機。他們（父母）會認為我幼稚，怎會有這樣的想法。」更搞笑指很害怕黑人，結果去到英國，最好的朋友是一位黑人。

他笑言當時不想去英國的原因是怕死，很抗拒搭飛機。（節目畫面）

大談中學情史。（節目畫面）

而當時在英國讀書雖然有哥哥照顧，但哥哥始終比自己大幾級，更搞笑指最吸引自己留下來的最大原因是那些女同學：「因為剛剛踏入青春期，那些女生是很主動的。」，並透露中一開始拍拖，對方拖著自己的手但自己感到尷尬而不懂應對，到最後未知是否因為初次拍拖沒有經驗而戀情告吹，笑言：「直至幾年，她發育後我便很後悔。她當時很漂亮，後來她成為了Vidal Sassoon的模特兒。」