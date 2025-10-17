前夫出書大爆黑材料　指Britney Spears曾持刀站房門看兒子睡覺

現年43歲美國樂壇天后Britney Spears近年被指行為怪異，加上經常在IG分享裸照及手執雙刀跳舞，精神健康令外界擔憂。Britney第二任前夫Kevin Federline即將在本月21日出版個人回憶錄《You Thought You Knew》，率先在書中大爆前妻黑材料。

Britney Spears過去曾經公開「野外露出」，嚇親唔少網民。（IG圖片）

據外媒報道，Kevin在書中聲稱Britney曾手持利刀站在兒子的睡房門口看着他們睡覺，書中節錄：「他們有時會在夜裏醒來，發現她靜靜地站在門口，手裏拿着刀看着他們睡覺──『哦，你醒了？』然後她就會轉身走開，不做任何解釋。」更指非常擔心孩子會遭遇不好的事情，並認為Britney正朝着不可逆轉的方向發展。

Britney第二任前夫Kevin Federline即將在本月21日出版個人回憶錄《You Thought You Knew》，率先在書中大爆前妻黑材料。（IG圖片）

Kevin在書中提到2008年Britney拒絕將兒子的監護權交給他，因此被送進精神病院。而後來Britney脫離父親Jamie對她歷時13年的監護權，Kevin認為這對Britney的精神健康狀況產生了意想不到的後果，並指出粉絲的激烈反應可能會嚇跑那些能幫助她的專業人士。對於Britney手持利刀站在兒子的睡房門口看着他們睡覺一事，Britney胞妹Jamie Lynn在2022年出版的回憶錄《Things I Never Said》中，曾指控姊姊曾持刀威脅她，不過Britney卻在X（前身為Twitter）公開否認此事。

Britney與Kevin育有兩個兒子

對此，Britney的發言人則發表聲明：「Kevin新書的消息曝光後，他和其他人又一次利用她牟利，而且不幸的是，Kevin的撫養費已經終止。在這場轟動性事件中，她唯一關心的就是她的孩子GettyImages，以及他們的幸福。她在回憶錄中詳細描述了這段經歷。」過去Britney與兒子們的關係複雜，兒子們曾於2022年表示母親在社交平台經常裸露身體，令他們感到「不舒服」，更一度拒見Britney。不過近日母子關係更親近，而第三任前夫Sam Asghari亦為Britney發聲，暗示Kevin之前一直靠Britney給兒子們的撫養費維生。