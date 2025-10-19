杜德偉演唱會林志穎驚喜登場　跳唱經典《不是每個戀曲》全場尖叫

慶祝杜德偉（Alex）入行40年的《GETUP 世界巡迴演唱會 - 香港站》，今晚（18/10）起一連兩晚在紅館舉行，Alex上一次開紅館原來已經是10年前。有別於過去巡迴，香港站特別帶來更多回憶，包括唱出1985年參加新秀的參賽歌《Hello》，而嘉賓亦是即場掀回憶殺的「小旋風」林志穎。

演唱會來個40年前後對唱《Hello》。（許育民 攝）

去到嘉賓環節，杜德偉表示要邀請自己的「老Best」出來，當時林志穎以背面示人升上台，現場觀眾都未猜到會是誰，直至一起歌加轉身，全場尖叫。原來二人相識了超過30年，林志穎更稱獲Alex邀請便由台灣飛來香港做嘉賓。二人更一起合唱《不是每個戀曲都有美好回憶》，林志穎重現30年前的舞步，每下動作都在刺激大家腦細胞。

林志穎表示聽到今次是杜德偉入行40周年紀念演唱會，立即一口認承擔任嘉賓。（許育民 攝）

林志穎回想當日來到香港，學的第一句廣東話就是叫粉絲︰「快啲返屋企！」（許育民 攝）

杜德偉提到當年都有睇1993年，林志穎在紅館開的演唱會，由於全場都是小妹妹粉絲，杜德偉笑言當年頓時變大叔。林志穎亦透露當年自己得18歲，粉絲的年輕就更輕，所以來到香港學的第一句廣東話就是︰「快啲返屋企！」這是公司要求他學會，勸導粉絲的。

杜德偉都對香港粉絲非常貼心，Encore時段特設Hong Kong Special，大唱廣東經典。（許育民 攝）

來到香港站，杜德偉都對香港粉絲非常貼心，Encore時段特設Hong Kong Special，大唱廣東經典，包括《擦身情緣》、《影子舞》、《不要重播》，最後更以《信自己》作結，完成首晚演出。