草蜢首次參與School Tour　與學生零距離蔡一傑大喊︰回憶返晒嚟

寰亞音樂一年一度《GROOVE GALA MA FAMILY SCHOOL TOUR》又啟動，草蜢出道40年，第一次參與校園巡唱，與城大學生們零距離，全場超過300位學生逼爆宿舍花園，台上台下都又唱又跳，歡呼吶喊嗌encore，場面墟冚，他們揚言勁過紅館開騷。

草蜢與數百名城大生合照。（大會提供）

今年MA Family校園巡唱陣容強勁，有馮允謙（Jay)、陳健安、黃淑蔓（Feanna）、雲浩影（Cloud）、樂隊Nowhereboys Boys、樂壇新人盧慧敏（Amy Lo)，以及舞林新星蔡浩然（Scott）等大曬冷。其中在城市大學站，更有「元祖級男團」草蜢特別演出。首次參與School Tour的草蜢表示感覺新鮮刺激。由主持「阿酸」介紹出場，草蜢以《華麗舞台》打頭陣，台下學生們跟住唱，企第一排觀眾更緊貼舞台零距離。蔡一智說：「今日CityU嘅同學仔突破咗紅館第一行觀眾，因為依家紅館第一行都未必握到手。今日真係好近，一伸手就掂到！」他們邊說邊圍繞舞台與同學們握手和擊掌。

蔡一智說：「今日CityU嘅同學仔突破咗紅館第一行觀眾，因為依家紅館第一行都未必握到手。今日真係好近，一伸手就掂到！」（大會提供）

然後草蜢台上介紹新面孔Matthew，蔡一智說：「佢叫Matthew，都係CityU嘅同學仔，今年Year 2。認住佢，佢啱啱簽咗我哋寰亞，做咗我哋師弟。」還叮囑他：「記住CityU有乜嘢活動，帶埋我哋一齊嚟玩。」之後草蜢演唱新歌《老的辣》，全場興奮！

完場後蔡一傑說：「今日好開心可以返到校園唱歌，我哋三個都好耐未試過呢種感覺，回憶返晒嚟！」他們表示以前經常到各區校園或商場表演，同樣是小小的舞台，特別有親切感。蔡一智說：「以前我哋唱好多學校騷，不過好耐無唱啦，所以好多謝公司搞咗呢個School Tour，我真係估唔到啲同學仔咁熱情。最初我以為係佢哋嘅爸爸媽媽先至會聽我哋嘅歌，估唔到一唱《華麗舞台》大家都識，仲大合唱添，好驚喜！」

今年MA Family校園巡唱陣容強勁，有馮允謙（Jay)、陳健安、黃淑蔓（Feanna）、雲浩影（Cloud）、樂隊Nowhereboys Boys、樂壇新人盧慧敏（Amy Lo)，以及舞林新星蔡浩然（Scott）等。（大會提供）

蔡一傑坦言：「其實頭先喺台上我有啲緊張，因為有個唔記得咩名嘅症，總之好近距離表演時，我就會異常緊張。我今日最驚喜係台下嘅小朋友，都識我哋三個大哥哥，我好開心。啲同學仔佢哋都好開心，因為平時只會喺電視機或者喺K房先見到我哋，今日可以見到真人。」蘇志威說：「今日嘅歡呼聲真係聽到好開心，年青力壯嗌起嚟好雄壯，佢哋嘅歡呼聲令我好興奮，雖然個台細細地，但同觀眾好親近，感覺同紅館一樣咁震撼，我都同喺紅館表演一樣咁落力！」有同學高舉「我五歲就追草蜢」牌，草蜢表示好感動。

（大會提供）

不少同學在宿舍樓房窗邊捧場，揮動手燈又做心心手勢打氣，蔡一智笑說：「佢哋好似喺啟德運動場坐包廂，VIP嚟㗎！」蘇志威說：「佢哋喺VIP區有冷氣好正，但落嚟企台邊睇嘅同學好近距離感受我哋嘅表演，可以握手，互相感受到大家嘅熱情。」表演最後全場大合照，同學仔大叫encore，草蜢預告明年4月紅館演唱會，到時再見。蔡一智希望畢業禮再請他們來慶祝，又說：「下次直情搞個草蜢Scool tour啦！原來咁好玩，可以比佢哋感染到嗰種開心氣氛！」