叱咤2025丨Jeffrey提子裝致敬菩提老祖　指已就ADHD求醫：有食藥

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會今日（20日）在昂坪市集舉行，謝安琪挽著林家謙出場，而魏浚笙Jeffrey則以掛住幾抽提子上身，相當搶鏡。

記招結束後，家謙與Jeffrey一同受訪，Jeffrey自稱是致敬「菩提老祖」，而家謙則讚他一睇就知「大抽」。談到家謙可以蹺著女神Kay的手出場，他說：「佢話冇信心，有啲驚，可能今日比較大風，話不如一齊行，我話係咪㗎，佢話佢都想，就陪佢一齊。」對於有冇信心攞獎，家謙：「呢啲獎心入面已經有好多，（記者：獎唔怕多。）都唔怕少，都無所謂，心中富有。」今屆MIRROR全員缺席，場面似乎不及以前熱鬧，不過家謙就覺得比想像中墟冚，因為他原本以為大家三號風球要去避風。

早前有網民表示睇Jeffrey玩綜藝其實幾難頂，指他表現不專注，又不理解遊戲規則，若非生得靚仔實在難以包容。而Jeffrey卻親自回覆這個半讚半踩的留言，更自爆有ADHD（專注力不足及過度活躍症），直指：「完全明！有時我都好炆憎（𤷪𤺧）自己點解理解得咁慢又做唔到當刻就get到玩咩。」

訪問中Jeffrey再談起這件事，透露已求醫：「佢話我好恍神，我睇到我都認為係咁，所以即刻走去睇醫生，之後發覺真係有問題，真係對症下藥呀！醫生都確診咗，輕微。」他指藥可食可不食，但自己都想改善這些症狀，又說：「佢話如果你真係想集中啲就食藥啦，但係如果平時活動又真係唔係好需要要嘅，我平時都會打坐，喺一個寧靜環境反省吓自己。」除了ADHD， Jeffrey之前都講過有濕疹，家謙即「林醫師」上身叮囑：「唔好食咁多提子，濕疹唔係咁好㗎。」

Jeffrey主演新片《殺手#4》入圍本屆金馬獎提名名單，不但榮獲五項提名，更是今屆獲得最多提名的港產電影。他坦言「有得做已經好開心」，預告屆時動作連場，即場邀請家謙去睇首映，家謙謂：「首映就我自己入去首映，我自己第一次睇咪叫首映囉，唔一定要join你嘅首映。」

談到早前陳奕迅（Eason）接受鄭裕玲訪問，大讚林家謙可愛，他笑言：「我懷疑佢唔係講我，係講TY（Tyson Yoshi）。（記者：佢係講你）成日都係咁，好口甜舌滑，個女都係咁。（佢個女點讚你）包包可愛啲，佢講嘢都好cute！」被問會否跟Eason的女兒CONSTANCE康堤（包包）合作，家謙覺得順其自然，免得帶給任何人壓力，至於對方平時如何稱呼家謙，他說：「Uncle乜？Uncle Terence？死啦我都唔係好記得，都冇呀，就咁『hi』，可能平輩，死啦我係咪平輩，當friend，所以都好casual。」

Tyson Yoshi月前在意大利與太太Christy舉行婚禮，近日再回港補擺中式婚宴，不過家謙和Jeffrey都冇去，家謙說Tyson指到時有不同群組的人，他去有機會引起混亂；而Jeffrey就非常清醒：「冇，我意大利去咗啦。（阿正都有去香港嗰個）阿正冇去意大利，婚禮費事去兩次，同一個人，人情兩份。（林家謙：你食都可以食多餐）我平時自己都有晚餐食啦。」

