叱咤2025丨COLLAR組合金呼聲大　相隔20年終有女團接Twins棒奪金?

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會昨日（20日）舉行，女團COLLAR今年極有可能問鼎組合金獎，沈貞巧（Gao）表示自己冇諗太多，因為今年大家都忙於開演唱會和個人Solo，李芯駖亦坦言較佛系，總之做到好作品就開心。邱彥筒（Marf）就說：「我哋好期待表演囉，如果真係有獎嘅話，我諗表演對我哋係一個更加好嘅bonus，可以跳多次我哋啲歌。」

當講到若COLLAR能奪得「組合金獎」，將會是繼2005年Twins獲得組合金後，相隔20年再有女子組合奪得這個獎，COLLAR聽後非常驚訝：「真係㗎？呢個真係唔知喎！咁呢個真係幾開心喎！」之後她們就開始想當年，Gao笑言：「我好鍾意Twins㗎！我超鍾意㗎！以前一定要做是但一個。（陳泳伽Winka：我做阿嬌。）咁我做阿Sa啦，哈哈！」Marf更自爆兒時曾在Twins演唱會跟她們握過手，但記憶很模糊，「我同佢哋握過手呀，細細個嗰陣，因為我睇佢演唱會囉，其實我係俾人抱住出去呃，嗰晚我就唔肯洗手。我仲有得佢哋送俾我嘅公仔，呢個係我剩餘嘅記憶。」不過Marf入行後未有向Twins講過此事，但就讚Twins好靚，即使現在看上來都跟COLLAR差不多年紀。

許軼（Day）是今屆新人，問到有冇信心攞新人獎，隊友搶答：「有！」她即乘機宣傳新歌：「因為我前幾日先至出咗首歌《これも愛》，快啲去聽，好好聽，所以有信心。」她認為每年新人獎都好大競爭，自己傾向以七而為一的力量去做歌，Gao則鼓勵她，無論有無獎，最後COLLAR都會頒獎給她。

今年師兄MIRROR缺席頒獎禮，被問影響大不大，芯駖：「其實都冇諗咁多，因為我哋係女團，如果係男團嘅就有啲影響。其實都冇，我哋都係獨立嘅，每一個團隊都係獨立，冇話邊個影響邊個。」Gao覺得《叱咤》是香港人每年的集體盛事，其實好有能量，MIRROR有工作在身無法出席也可以理解，無需特別覺得可惜。

至於另一女團Lolly Talk早前傳出冇糧出及財困，芯駖笑言有很多朋友都問她是不是真事，但其實她完全不清楚，並反指記者「你哋應該仲清楚。」Day曾是Lolly Talk創始成員，被問有否關心她們，Day則表示近日忙於宣傳新歌，未有太留意，Marf相信她們可能自己內部有事情去處理，不便打擾，而蘇雅琳Ivy亦認為不宜爆其他人的私事。有記者提議小富婆Ivy借錢給Lolly Talk，她笑問：「（有錢）邊度聽返嚟㗎？（Gao：觀音借庫 ，聽者有份，邊個聽到呢條片就可以問佢借庫！）」而當Ivy問：「你係咪做觀音兵吖？」現場男Fans在遠處聽到立即舉手申請「入伍」！

