「創作才女」白安首次DJ Show登場　展現電子音樂自由靈魂

「創作才女」白安於上月發行第五張個人唱作專輯《星期八》，不僅整張專輯全心投入電子音樂領域，也更加鑽研於電子音樂的多樣演出形式。日前白安驚喜現身台北中山商圈，化身「DJ白安」播歌近一小時，將人來人往的街頭變成名副其實的「星期八世界」，與歌迷及路過民眾共享午後音浪。雖然氣象預報顯示有90%的降雨機率，但就在活動開始前，天空奇蹟般放晴，彷彿整個世界也一同進入白安的「星期八時空」，現場氣氛隨之愈來愈熱。

首次以DJ播歌形式演出 展現白安的電子音樂新模式。(公關提供)

許多歌迷到場支持白安 一起度過星期八午後。(公關提供)

這是白安首次以DJ播歌的形式與大家見面，在人來人往的都是商圈裡，她的演出舞台與觀眾區隔著一條馬路小巷，觀眾則在公園中或坐或站，也有不少人隨著節奏起舞，讓中山街頭瞬間化身最chill的臨時舞台，與百位觀眾一起進入異想的星期八中。這是白安第一次在路邊擔任DJ，隔著一條馬路與觀眾互動，讓她覺得既新鮮又有趣，她笑說：「這種感覺很特別，很開心、很chill！」看到觀眾不畏旁人眼光自在起舞，她也開心表示：「看到有人在跳舞、在星期八裡自由地享受音樂，看起來超開心！讓我的心情也跟著開心起來呢。」

白安這次親自編排歌單，除了播放《星期八》專輯中的作品外，也特別加入幾首自己喜歡、風格各異的電子音樂。她分享：「這張專輯可以說是我第一張電子音樂專輯，電子音樂有好多類型，我都想繼續探索！所以這次挑了幾首節奏比較重的歌，是我在《星期八》裡還沒做到的事。」她笑說，其實在放歌時還偷偷觀察大家的反應：「發現放我自己的歌時，大家反應特別熱烈！」這個星期八午後，白安用音樂帶大家一起放鬆，享受屬於彼此的節奏。

白安化身DJ突擊中山商圈播歌 迎接最chill星期八午後。(公關提供)

白安發行第五張唱作專輯《星期八》展現電子音樂新樣貌。(公關提供)

白安即將於11月1日在台中Legacy舉行《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會，問到是否會把「DJ白安」也一起帶到巡演中，她透露台中場將會帶上樂手及更豐富的編排，笑說：「不會只是純DJ，如果不唱歌的話，大家還會來嗎？哈哈哈。」這場特別的「DJ白安」限定演出，讓她意猶未盡地表示：「之後有機會，也歡迎各大酒吧、餐廳邀請我去當DJ，或是夜店也可以找我去辦『黃昏夜店』派對！」白安《路邊野餐》新專輯演唱會將於11月1日於台中Legacy開唱，接下來也將於各城市展開巡迴演出：12/12北京、12/14上海、12/19成都、12/21武漢，以及2026年1/10深圳、1/11廣州舉行。