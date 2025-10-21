叱咤2025丨MC張天賦爆被魯生叫儲錢　對MIRROR缺席感可惜：冷清咗

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會昨日（20日）舉行，大會安排了一名叫MC的健美先生上台騷肌，教歌手們擺甫士。而MC張天賦與Gareth. T湯令山、CONSTANCE康堤受訪時，就笑言有好幾次聽到DJ叫「MC」時都以為是自己，但見到對方如此健碩也不會有壓力，畢竟二人不同界別，自己也不羨慕對方身材，專心唱歌。

CONSTANCE康堤今年有份角逐「生力軍歌手」獎項，首次出席《叱咤》記招的她直言超級緊張，被問父母陳奕迅徐濠縈有否派定心丸，她表示：「冇喎，都係叫我慢慢享受吓， Experience吓。」對於有沒有信心攞獎，她只連番說：「隨緣啦。」

Gareth. T的《用背脊唱情歌》今年超人氣，有望攞「至尊歌」，Gareth. T感謝大家喜歡這首歌，亦有幻想過上台得獎，他感謝公司、家人和有份製作這首歌的單位，並說：「覺得要練得好啲，所以每日起身我都會唱幾次呢首歌。（MC：以為每日起身都操）唔使啦，我都唔係嚟健身，我嚟唱歌嘅。」被問會否有壓力，他更謂：「Pressure makes diamond.（壓力成就非凡）」

早前姜濤大騷背肌相，並配上《用背脊唱情歌》，Gareth. T聞言後竟自動tag去MIRROR缺席《叱咤》及記招一事，直言：「有啲遺憾囉，I guess你都係想問今日佢冇嚟我有咩感受，有啲遺憾囉。一年一度可以見吓佢哋，今年見唔到，私下再約囉。」當問到MC覺得見不到MIRROR舊朋友是否有點可惜，他不諱言：「都係嘅，畢竟都係之前《造星》嘅師兄，有啲甚至係同一集一齊出現過，係冷清咗嘅我覺得。（記者：但同時着數咗）我諗商台個規則係計AirPlay，我覺得應該唔關事嘅。（記者：但到時有獎項係現場投票）大家記得投MC一票，多謝你哋！」

有指MakerVille前行政總裁魯庭暉擔任華納音樂集團亞太區總裁後，華納歌手勢頭更好，MC透露自己只見過魯生一次，在徐浩婚禮上，他透露：「未有好長遠嘅交談，佢叫我儲錢囉，真係㗎，呢個係佢嘅肺腑之言。其實佢同我哋成枱artist都有提及到，叫我哋記得有啲儲備，我話我肚腩都有啲儲備。」

