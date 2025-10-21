許廷鏗慶祝自家品牌成立4周年　「在這個市道堅持，俾個叻自己」

許廷鏗（Alfred）創立唱片公司「自許紀錄」四周年紀念，策劃連串別開生面的多元化活動，包括「許廷鏗教你打Pickleball（匹克球）」、與好朋友柳應廷（Jer）@Mirror傾力炮製的美食獻禮「根·緣·紀錄」，Alfred全新單曲《大空翼》亦已矚目上架，專輯正在籌備當中，Alfred笑言：「可以在這個市道堅持到四年，也算是一個小小里程碑，我都想俾個『叻』自己！」

「許廷鏗教你打Pickleball」是「自許紀錄」四周年紀念重點項目。（大會提供）

近年Alfred迷上匹克球，不少圈中好友經常相約開戰，歌迷又集氣渴望了解及參與其中，適逢自家唱片公司「自許紀錄」四周年紀念，Alfred索性與民同樂，舉辦「許廷鏗教你打Pickleball」，同場加設「明星邀請賽」，讓梁業（肥仔）@ERROR、釗峰、黃淑蔓、強尼、陳安立（Brian）、葛綽瑤（Yoyo）、Sam@世界認真組織等星級好友大獻身手，Alfred既親自解說又落場打波，與歌迷共度難忘的一天，Alfred說：「這個運動好玩之處，是男女老幼可以一齊打，今年因為匹克球認識好多新朋友，同時都要照顧舊戰友與歌迷們，大家一起聯誼吓。」

藝人們個個自備私家拍，而且打得有板有眼，Alfred作出專業評論：「肥仔打得幾好，身手靈活、彈跳力強，跑步能力高過我，加上他的重心好低，好多波都會變成殺波，這個是他的優勢！」這天未見欣宜出現，Alfred解釋：「欣宜都喜歡郁動，但甚少見她參與拍類運動，之前我打羽毛球比較多，也沒見她來。」Alfred感覺匹克球愈來愈受歡迎，未來有意舉辦更大型賽事，積極推廣這項有益身心的新興運動。

匹克球「明星邀請賽」，Alfred、肥仔、釗峰、黃淑蔓、強尼、陳安立、葛綽瑤、Sam@世界認真組織等切磋球技。（大會提供）

Alfred認真落手落腳，指導歌迷打匹克球。（大會提供）

「自許紀錄」另一個四周年紀念重點項目，就是Alfred與Jer傾力炮製的美食獻禮「根·緣·紀錄」，Alfred透露：「我同Jer結緣係因為食，某程度唔鍾意食嘢，唔會同我好傾得埋，所以我的好朋友還有肥仔、欣宜！既然我和Jer都鍾意食嘢，不如結合音樂與飲食去做一場盛宴，我們會有指定餐單，有些餸菜由我來煮，譬如之前在YouTube Channel『鏗gry 廚房』煮過的『傳說菜式』滷肉飯，另外又會找我們鍾情的餐廳準備其他菜式，就像美食圖鑑，推介一些小店給大家！」期間限定的「根·緣·紀錄」將於本周六、日（25、26號）在Jer經營的「根」（Root Cafe）舉行，Alfred笑言飲食不忘正職：「好多人問，我和Jer是否會有音樂上的合作，有天或會一起做歌、開演唱會，Jer即將開show，我想給他動力，承諾一起減到某個磅數，佢也說好！」

Alfred與肥仔拍檔出擊。（大會提供）

Alfred邊打波邊講解匹克球技巧。（大會提供）

Alfred的音樂步伐也沒停下來，由他親自譜詞的最新單曲《大空翼》已經上架，成為「音樂侘寂之道第五站」，Alfred說：「對我而言，是對自己小時候的喜好致敬，從小愛足球與漫畫《足球小將》，不如就將漫畫主角變成歌名；全新專輯已在籌備當中，今次歌曲偏向J-Pop、比較陽光，我想再儲多兩、三首歌，（何時推出？）要些時間，因為每首MV都要離開香港拍攝。」成立唱片公司初期，Alfred鞭策自己必須一年一碟，又一定要開show，盤點四年業績，公司錄得盈利，也獲取不少重要獎項，Alfred有感而發：「托賴確實好幸運有過不同的獎項加持，未來目標希望汲取不同經驗，與其話純粹衝擊獎項，不如將作品拉得長遠啲，嗰期紅唔紅係另一回事，而家諗緊作品係要留得低、有意義，我當做音樂係寫日記，記錄某個時期嘅自己！」除了用音樂作紀錄，Alfred亦想用自身視點，與大家分享不同趣味，例如拍照、旅遊、美食、匹克球等，「起初開公司沒想那麼多，如今逐漸發展多元化，挖掘不同可能性，來到四周年，我都想俾個『叻』自己！希望繼續努力下去，看看十周年又會有什麼新搞作！」