樂壇核數師｜《叱咤》冇MIRROR將大洗牌？MC馮允謙成男金大熱

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》是每年最受關注的盛事，年尾能夠上台攞獎的「專業推介 叱咤十大」理論上是根據903各個電台節目的全年播放率去定，《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會日前剛剛舉行，雖然距離頒獎禮尚有兩個多月，但也可分析一下頭三季播放率高的歌手以及走勢，預測年尾哪個歌手大機會攞獎！

開始前先睇睇今年截至目前為止的冠軍歌：

第一季每周冠軍歌：

《玩偶奇遇記》 陳卓賢

《SSS》 COLLAR

《二十還好》 KOLOR

《我感覺到》 洪嘉豪、魏浚笙

《沒終點的青春》 柳應廷

《流星劃過富士山》 YEAHS

《說謊者》 MC張天賦

《純銀子彈》 呂爵安

《關於後悔》 陳柏宇

《無糖可樂》 泳兒

《孤獨美食家》 魏浚笙

《全世界停電 第二年》 Gordon Flanders

《逆行》 謝霆鋒



第二季每周冠軍歌：

《痛痛快快活活去》 Pandora

《手印》 MIRROR

《想寫好的功課》 RubberBand

《春日部》 林家謙

《然之後》 馮允謙

《你流淚所以我流淚》 Dear Jane

《你都不知道 自己有多好》 Gareth.T

《閃光》 洪嘉豪

《不遲不早》 陳健安

《怕悶的人 請舉手》 林峯

《懷疑人生》 MC張天賦

《櫻梅桃李》 陳明憙

《心死了幾百次》 江𤒹生



第三季每周冠軍歌：

《無題時想起的人》 林奕匡

《50/50》 謝安琪

《白夜行》 Gin Lee

《你都有今日》 盧瀚霆

《SWITCH》 陳凱詠

《立斷》 鄧麗欣

《吉卜力》 馮允謙

《用背脊唱情歌》 Gareth.T

《Love Me Down》 邱彥筒

《我所看見的未來》 陳柏宇

《夏日之子》 林家謙

《白色踢死兔》 魏浚笙

《東邪》 MC張天賦

《玻璃窗的我》 張繼聰

《Riding High》 COLLAR

《空無之地》 陳 蕾



MC三首冠軍歌 《用背脊唱情歌》領跑至尊歌

以目前的冠軍歌來看，MC張天賦與魏浚笙（Jeffrey）同樣收穫3首，不過由於Jeffrey有其中一首歌《我感覺到》是跟洪嘉豪合唱，所以只當半首。根據DJ森美在去年《叱咤》爭議後的說法：「有時合唱呢，同埋唔係合唱呢，又唔同分數㗎喎，譬如話合唱歌曲每人半分啦，所以如果你有合唱歌曲呢就半分喇，有時featuring又唔同㗎喎，以前曾經試過主唱歌手一分，featuring好似冇分，就俾晒主唱嘅。」若合唱歌的播放率由歌手對分，《我感覺到》只當半首，故整體而言還是MC佔優！其後是雙冠梯隊，陳柏宇、Gareth.T、COLLAR、林家謙、馮允謙、洪嘉豪各有2首，火力平均。

而眾歌曲中，播放率領先的單曲為上榜長達十週的《用背脊唱情歌》，極有可能成為今屆至尊歌。Gareth. T在記招上感謝大家喜歡這首歌，坦言有幻想過上台得獎，他感謝公司、家人和有份製作這首歌的單位，並說：「覺得要練得好啲，所以每日起身我都會唱幾次呢首歌。」被問會否有壓力，他更謂：「Pressure makes diamond.（壓力成就非凡）」

緊隨其後的是Jeffrey的《白色踢死兔》及謝安琪《50/50》，基本上三甲都走唔甩，而前者更留在榜上多達11周。此外，雖然泳兒日前未有出席記招，不過其《無糖可樂》播放率達126次，為頭半年播放率最高的歌曲，惟遭其餘三首後來居上，仍幾近鎖定「十大」一席。其餘席位則落在馮允謙〈吉卜力〉、Dear Jane〈你流淚所以我流淚〉、陳柏宇〈我所看見的未來〉、Gordon Flanders〈全世界停電 第二年〉、Gin Lee〈白夜行〉等熱門之間角逐。

上屆「男金」陳卓賢唔玩 馮允謙MC勢均力敵

雖然MIRROR有一首團體冠軍歌，而陳卓賢、柳應廷、呂爵安、江𤒹生及盧瀚霆亦各有一首，但今年整體聲勢較收斂，加上MIRROR已表明不出席《叱咤》，若坊間所傳「唔嚟就冇獎」成真，其他歌手更見有利。先講男歌手獎，去年陳卓賢（Ian）奪「男金」引起爭議，有網民替「男銀」馮允謙（Jay Fung）不值，今年Ian缺席，加上Jay Fung默默做歌，除《然之後》、《吉卜力》外，目前《蘇富比》仍在榜上，其AP暫時領先，但與MC差距極微，MC又剛剛派歌《168.5》，所以「男金」之爭勢成雙雄對決。「男銅」則是林家謙與陳柏宇之爭；Jeffrey雖然有三首冠軍歌，但以整體播放率計反而暫時稍遜。

COLLAR穩奪組合金 Pandora出道8年有望首破蛋奪銀

至於組合獎方面，其實MIRROR過往反而沒有壟斷，只攞過兩次三甲，分別是2020年的「組合銅」及2022年的「組合金」。近兩年MIRROR成員專注於個人及小組發展，連齊腳合體的機會都少之有少，所以對上兩屆三甲都被Dear Jane及女子組合COLLAR、Lolly Talk及雷同二友獲得。今屆組合金獎幾乎可視作MIRROR師妹COLLAR囊中物，雖然COLLAR在記招上表示自己好佛系，反而較期待有表演機會，但倘若COLLAR成功獲得金獎，將會是繼2005年Twins獲得組合金後，相隔20年再有女子組合奪得這個獎，COLLAR聞言非常驚訝：「真係㗎？呢個真係唔知喎！咁呢個真係幾開心喎！」又自爆兒時好鍾意Twins。至於組合銀，出道8年的Pandora有望首度打入三甲並一舉「破蛋」；組合銅方面，相信是Dear Jane及RubberBand之間分勝負。

「我最喜愛」獎變數大 視乎一個關鍵因素

不過過往幾年，MIRROR在現場投票產生的「我最喜愛」獎項取得壓倒性勝利，「我最喜愛的歌曲大獎」姜濤已經五年霸、「我最喜愛的組合」MIRROR四度冧莊，而「我最喜愛的男歌手」，近年通常五強之中MIRROR成員佔三席，之後是張敬軒，第五個位曾是周殷廷、尹光或林家謙，而除了張敬軒在2023年榮獲此寶座外，這個獎有三次是姜濤、一次是盧瀚霆。

過去幾年鏡粉為求幫偶像保住個獎，可謂各出其謀，向來互鬥的「姜糖」與「神徒」用盡方法取得入場券，甚至豪擲千金成為《叱咤》贊助商。有粉絲即使無法入場，都高價從拍賣網購入「投票權」。今屆雖然MIRROR缺席，但有粉絲表示「人唔到禮都要到」，指即使當日偶像不會出現，都要照入場投票展示聲勢，到底最後會否成真則要拭目以待，現時能肯定的，是這系列獎項必定變數最大，臨場因素尤其關鍵。