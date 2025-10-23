英皇戲院放映TXT VR演唱會第二季　穿越現實與幻想之旅

英皇戲院再度攜手韓國頂尖VR娛樂品牌，以影院級設備及VR裝置打破銀幕界限，為香港觀眾帶來新一代沉浸式音樂體驗！韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）相隔約八個月以全新VR演唱會電影《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》強勢回歸，並成為K-POP領域首個連續推出第二季VR演唱會的團體。屆時觀眾佩戴戲院提供的VR裝置，便可體驗與TXT的夢幻空間。

韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）相隔約八個月以全新VR演唱會電影強勢回歸。（影片截圖）

承接年初《HYPERFOCUS》以突破性沉浸效果贏得口碑，《HEART ATTACK》構築出「寫實 × 奇幻校園」的主題：粉紅天空、賽車跑道與極光映照的冬日景致彼此交織，鋪陳出如夢似幻的青春章節。結合更精進的影像技術與更成熟的舞台調度，作品引領觀眾踏上一趟真實與幻境交疊的旅程，繼續穩穩俘獲 MOA（官方粉絲名）的心。

屆時觀眾佩戴戲院提供的VR裝置，便可體驗與TXT的夢幻空間。（影片截圖）

最新公開的主視覺海報以青春校園氣息作主軸，色調與《HEART ATTACK》之名呼應，視覺衝擊鮮明。同期釋出的預告片把《Love Language》舞台置於佈滿心形元素的籃球場，透過在現實與幻境之間的流暢切換，將 TXT 專屬的少年能量推至高點；配合舞台上「秒速換裝」與亮眼視效，數秒內已令全球MOA心跳加速，整體期待度全面提升。

承接年初《HYPERFOCUS》以突破性沉浸效果贏得口碑，《HEART ATTACK》構築出「寫實 × 奇幻校園」的主題：粉紅天空、賽車跑道等。（影片截圖）

《HEART ATTACK》由 AMAZE 以最新技術傾力打造，結合 AI 影像處理及 Unreal Engine 視覺特效，把現實與幻境之間的轉場打磨得行雲流水；配合 TOMORROW X TOGETHER 的高水準演出與精準運鏡，構建出只在 VR 演唱會方能體驗的壓倒性臨場感。觀眾將如同站在舞台正中央，呼吸、目光與節拍近在眼前，展開一段別處無法複製的沉浸旅程。作品亦將於首爾、東京、大阪、愛知、福岡等城市相繼上映，熱度勢必延燒全球。