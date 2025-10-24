Britney Spears被前夫出書大爆懷孕飲酒　餵哺母乳時吸毒神志不清

美國天后Britney Spears的舞蹈員前夫Kevin Federline日前出版個人回憶錄《You Thought You Knew》，除了以文字憶述前妻在深夜拿刀站在房門看兒子睡覺，更大爆婚姻期間前妻背他與女舞蹈員偷食之外，亦大爆她於懷孕期間飲酒，亦試過邊餵兩子飲人奶邊飲酒吸毒，令她每日神志不清、情緒非常不穩。

Britney Spears過去曾經公開「野外露出」，嚇親唔少網民。（IG圖片）

Britney第二任前夫Kevin Federlin日前出版個人回憶錄《You Thought You Knew》，率先在書中大爆前妻黑材料。（IG圖片）

據外媒報道，Kevin Federline在書中透露，Britney在懷孕期間服藥及飲酒：「那種混合狀態……很危險。說實話，太糟糕了。在服藥期間不應該喝酒。因為服藥，幾杯酒對她來說就像一整瓶酒一樣。」當時自己試圖為Britney找藉口，亦明白鎂光燈下的生活帶來了艱難和巨大的壓力。直至Britney誕下兒子Jayden後，在兒子6星期大時，竟然吸食可卡因，但同時間她正在餵哺母乳。

Britney與Kevin育有兩個兒子

自前夫新書內容被公開後，Britney於IG接連出post反駁指控並反指Kevin為錢出書。而她日前於發文表示：「我確實感覺翅膀被奪走了。而且，很久前我的腦部已受損……我已從生命中那段艱難時期中走出來，很幸福地還活著。」