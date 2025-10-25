姜濤宣布12月開4場個人演唱會　Anson Lo柳應廷傳門票滯銷有回應

男團MIRROR今日（25日）齊人現身觀塘商場，與ERROR的梁業（肥仔）和吳保錡、P1X3L的吳啟洋（Phoebus）和葉振弘（Marco）、COLLAR的沈貞巧、李芯駖、許軼、蘇雅琳、陳泳伽、5G成員楊安妮、鍾卓穎、葛綽瑤、許寶恆、何洛瑤，以及ROVER四子出席《全民造星Family》記者會，現場逼爆fans好墟冚。

姜濤、Anson Lo和Jer將分別開個人演唱會。

MIRROR今日齊人出席活動。

MIRROR將成軍七周年。

MIRROR將成軍七周年有連串活動。

姜濤率先宣布將於12月18至21日在亞博舉行4場個人演唱會，姜濤接受傳媒受訪時表示已積極開會籌備，笑言：「呢個演唱會應該好睇。」對於有傳開8場，他稱只是「傳言」，開幾多場要看上天安排。問到如落實8場體力能否應付，他表示入行多年都有鍛煉，強調珍惜每次演出機會。

至於較早前宣布在同一場地開4場的盧瀚霆（Anson Lo），傳出演唱會滯銷，他否認並稱銷情理想，由原本的12月6至9日4場，加開終極10號1場合共5場。而Jer的11月30日至12月1日的演唱會門票，同樣傳出現滯銷情況，Jer柳應廷表示應該只餘少量門票，已在各大平台呼籲，自己沒有擔心，會專心做好表演。

姜濤將於12月18至21日在亞博舉行4場個人演唱會。（IG@keung_show）

早前騷背脊被指瘦咗。（IG@keung_show）

Anson Lo有終極加場。（IG@ansonlht）

為力谷個人演唱會，Anson Lo日前派福利。（IG@ansonlht）

Jer演唱會亦傳滯銷。（IG@jeremylaous）

另外，MIRROR亦於會上宣佈多項重磅驚喜，計劃在11月3日MIRROR成軍七周年的大日子推出全新跳唱團歌，並於11月20至22日舉行一連三場《MIRROR 7th Anniversary - GAME ofMIRROR：閃避球挑戰賽》，由隊長楊樂文(Lokman)以及副隊長江𤒹生(AK)分成藍白兩隊隊賽，Lokman隊包括姜濤、Edan、Stanley、Alton和Frankie，AK隊則有Anson Lo、Jer、Jeremy、陳卓賢和Tiger。此外，去年的世界巡迴演唱會 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR2024》即將推出藍光碟，將於11月6日開始接受預訂。

MakerVille今日有大型活動，並有多項重磅驚喜。

5G的楊安妮、鍾卓穎、葛綽瑤、許寶恆、何洛瑤。

COLLAR的沈貞巧、李芯駖、許軼、蘇雅琳、陳泳伽。

ERROR的梁業和吳保錡。

P1X3L的吳啟洋和葉振弘。

ROVER。