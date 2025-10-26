洪嘉豪生日前夕與2000院友澳門打機唱歌跳舞　為驚喜央求公司很久

10月26日是洪嘉豪（Kaho）的34歲生日，昨日（10月25日）他於「澳門百老匯™️」百老匯舞台，舉辦由棋人娛樂主辦的《Kaho Birthday Fan Concert 2025 - UNBOXING WITH KAHO》生日音樂會，與2000名「院友」（歌迷暱稱）共度了一個歡樂週末。而音樂會舞台佈置以「家」為主題，象徵這不僅是一場演出，更是與歌迷之間的聚會。主持人黃天頤亦受邀參與，增添現場熱鬧氣氛。

演出開場別出心裁，Kaho 從音響控制台旁的觀眾席驚喜現身，一邊演唱《半天空檔》，一邊與歌迷握手、打招呼走上舞台。Kaho解釋：「華納的同事和很多觀眾，都是從我做音樂控制開始認識我。」並預告整晚將與大家近距離互動：「好幾年沒衝下台和大家親密接觸了，為了這個小驚喜，我求了公司好久！今天我們會有很多交流，歡迎大家來到我的生日會，這也是『大家的生日會』，最緊要就是開心！」

兩小時的演出中，Kaho 一共獻唱十首歌曲，橫跨出道至今的代表作，包括大熱歌曲《黑玻璃》、《窮小子》，以及新作《下世愛你》等。在自彈自唱《離永遠只差一點》前，他真誠地向歌迷坦言：「這幾年我越來越少開 IG Live，其實我也不太清楚原因……私下裡越來越把自己收起來，我也覺得不好意思。今天就在這裡補一首歌給大家。」

互動環節則充滿笑聲與溫暖。先有Kaho回應院友投票問題，及抽出幾位在座每位院友寫給他的留言讀出，喜愛打機的 Kaho，又 與歌迷一對一比賽開槍遊戲、打乒乓球、擺 Pose 等，更有女歌迷自稱是「aespa」，挑戰「舞王」Kaho 跳舞，最終 Kaho 成功複製舞步，成為贏家，畫面惹笑。

生日音樂會也特別公開由 Kaho 媽媽提供的未曝光童年照，組成「院長的人生四格」。從幼稚園時「眼大大」的濕髮造型，到小學一年級模仿動物的鬼馬表情，再到中學時期戴黑粗框眼鏡的「MK 風格」，每一張都引來全場笑聲。Kaho 也不禁自嘲：「從小就唔正常！」

溫馨時刻中，大會播放了歌迷的祝福影片，Kaho 坐在台邊細心觀看。隨後，工作人員推出足球主題生日蛋糕，上面是身穿14號球衣、腳踏足球的 Kaho 造型，是Kaho歌迷會精心打造，並有來自加拿大、台灣、北京及馬來西亞的院友專程飛到澳門為Kaho慶生。Kaho許願時說道：「我希望從現在開始，祝大家『記憶猶新』。有時候我看著合照，會記得在哪個活動拍過，卻記不住細節。所以我好想記住每個瞬間，而不只是看到一張照片，懂得活在當下。」音樂會結束後，Kaho 更在3小時內完成一對一及小組大合照，誠意滿分。而由於活動事先說明不設送禮環節，院友紛紛以手寫信與熱烈歡呼，為他送上最真摯的祝福。