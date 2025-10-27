蘇菲特納驚爆秘撻Chris Martin譜父女戀　與子爵之子分手豪門夢碎

現年48歲的Coldplay主音Chris Martin今年6月驚爆與荷里活女神狄高達莊遜（Dakota Johnson）分手，結束8年情，兩人去年曾傳訂婚消息。相隔數月，有外媒爆出Chris Martin新戀情，而新對象竟然是年紀比自己小19年的《權力遊戲》女星蘇菲特納（Sophie Turner）。

Chris Martin被爆新戀情。（Getty Images）

蘇菲特納憑經典美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「Sansa Stark」一角而爆紅，她原本與英國英國考德雷子爵之子Peregrine Pearson拍拖兩年，更有傳Sophie準備嫁入貴族豪門。不過自今年夏天起，有傳兩人一直離離合合，有知情人士透露，蘇菲與Pearson參加完一場於9月底舉行的豪門婚禮後便正式分手，有目擊者指二人當晚一時在舞池熱烈擁吻，一時又當眾吵大鑊。

Chris Martin驚爆與蘇菲特納秘密拍拖。（Getty Images）

蘇菲特納與英國英國考德雷子爵之子Peregrine Pearson拍拖兩年，可惜兩人最近分手收場。（Getty Images）

不過有指蘇菲特納分手短短一星期，便與Chris Martin火速撻着，外界對於兩人的緋聞感到驚訝。Chris過去曾與金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）有過10年婚姻，兩人育有一對仔女。離婚後，曾與珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）及狄高達莊遜（Dakota Johnson）拍拖。另外，蘇菲特納亦偏好喜歡樂隊成員，她過去曾與英國樂隊The Vamps結他手James McVey拍拖，之後在2016年與Jonas Brothers成員Joe Jonas拍拖，並於2019年先後在拉斯維加斯及普羅旺斯舉行婚禮，婚後二人育有2名女兒，直至2023年9月Joe突然申請離婚。

蘇菲特納曾與Jonas Brothers成員Joe Jonas結婚。（IG圖片）