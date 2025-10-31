泳兒看淡頒獎禮獎項更在乎戰衣　被催婚未有嫁期：放完假充充電先

第十五屆全國運動會（十五運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）將分別於11月9日及12月8日揭幕，負責轉播賽事的香港電台昨日（30日）舉行啟動禮，邀請泳兒、連詩雅、何雁詩及梁諾妍等一同出席，為運動員打氣之餘公布全運相關節目播放詳請。啟動禮上，泳兒以嘉賓身份出席為香港運動員打氣，更參與競猜手語及模擬口述賽事的遊戲，希望讓視障人士與聾人均能享受全運會精彩賽事，落力推廣支持節目共融元素！

泳兒以嘉賓身份出席為香港運動員打氣。（葉志明 攝）

泳兒參與競猜手語及模擬口述賽事的遊戲，希望讓視障人士與聾人均能享受全運會精彩賽事。（葉志明 攝）

泳兒參與競猜手語及模擬口述賽事的遊戲，希望讓視障人士與聾人均能享受全運會精彩賽事。（葉志明 攝）

連詩雅、梁諾妍、泳兒與何雁詩一同出席啟動禮。（葉志明 攝）

泳兒於啟動禮後接受《香港01》訪問，談到今年派台新歌《無糖可樂》成為五台冠軍歌曲，笑言對年底各頒獎典禮獎項未特別抱有期望，反而更在乎戰衣：「最緊要搵件舒服又靚嘅衫，頒獎禮通常都坐頗長時間，最好造型師揀件保暖、舒服又靚，如果要上台唱歌都可以輕鬆上到台嘅衫就最好！」近日叱咤樂壇流行榜頒獎典禮因為缺少MIRROR而關注度大減，對於聽眾對樂壇反應，泳兒坦言應先做好自己：「做歌手最緊要做好份內事，做好廣東歌、做好自己嘅音樂，其他事就交畀專業人士去負責啦！」

泳兒於活動上接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

泳兒今年派台新歌《無糖可樂》成為五台冠軍歌曲，笑言對年底各頒獎典禮獎項未特別抱有期望，反而更在乎戰衣。（葉志明 攝）

談到推出新歌計劃，泳兒表示一首原定年底推出的新歌將延至明年，並表示：「未安排到咁遠呀，做埋手頭嘅工作想放一個假、充一充電先！」泳兒近日透露被好友催婚，談到假期會否成為「嫁期」，她笑言：「人生一直都好多大計嘅！等我放完個假先啦！手頭上有歌唱比賽，音樂會又啱啱做完，真係未有時間充下電，梳理下自己嘅思緒先。」

泳兒透露一首原定年底推出的新歌，延後至明年初才推出。（葉志明 攝）