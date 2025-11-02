專訪｜本地電子音樂派對品牌Social Club Series創辦人Issac

今年香港不乏派對活動，較往年的數目和種類多，感覺上是疫情後最暢旺的一年。年尾將至，若要精選今年具代表性的本地電子音樂派對，筆者私心認為非Social Club Series莫屬。Social Club Series自今年3月成立開始，從中環的咖啡店走到山頂的薄餅店，近期更與K11合作在商場舉辦一連串的派對活動。Social Club Series憑著鮮明的美學，透過海報以及網上短片營造獨有的派對氛圍，配合具資素的製作及創意打造一系列的活動。本月專欄有幸邀請創辦人Issac接受訪問，與讀者分享他與太太成立Social Club Series的故事。

Social Club Series早前與K11 MUSEA聯乘，舉行結合音樂與運動的企劃「HOUSE OF PULSE」。

波盛：Social Club Series最大型嘅企劃應該係啱岩10月同K11 MUSEA嘅合作。見到你喺社交平台分享籌備咗幾個月，而成個企劃以音樂節形式嘅「Odyssey by the sea」作結。不如先由呢個企劃開始分享。

Issac：個 Project 我覺得佢得意嘅地方，個選址其實係好特別嘅。一黎個維港景啦，第二其實K11本身就係一個文化嘅Incubation嘅地方，佢應該係有文化相關嘅嘢。佢搵我哋嘅時候我哋就覺得一定係啱㗎喇，呢兩個品牌本身就應該係要黐埋一齊嚟做。而佢哋成個Brand Image係好願意接受啲新嘅嘢，我哋就諗會唔會有機會個Mall閂左之後喺入面Rave呢﹖佢又真係OK喎。佢哋會覺得既然我搵得你，就信你嗰樣嘢係得，咁而我哋又真係做咗香港第一個喺個商場閂咗之後喺入面嘅Rave。跟住佢亦都想有運動元素，因為知道而家日光派對好Hit啦，咁會唔會可以一個健康啲嘅Lifestyle Incorporate到落去呢﹖

我覺得本身成個Social Club Series品牌都有少少受大環境所影響，點解呢樣嘢而家Hit到，就係可能疫情之後大家個生活習慣都改變咗。以前大家成日會去到好夜，但係疫情好多嘢都夜晚閂，大家慣咗早啲返屋企。咁原來有啲活動係唔需要去到好鬼夜，完咗食餐飯返屋企瞓覺，第二日唔使好辛苦。咁我哋係基於呢一樣嘢再去發展。

我覺得香港呢一年好似比較少一啲大嘅活動去聚到一班人，如果喺一個咁嘅地方大家都認識，我哋又做到一個氛圍大家可以好輕鬆禮拜六、日同啲Friend一齊飲下酒聽下歌，尤其係而家Real Life Experience係更加緊要。以前Digital所有人都係Online，但係人同人嗰個建立少咗。而家一個Day Time嘅時間，我真係可以同你Real time可能飲杯咖啡又好，杯酒又好，傾到計又可以一齊聽下歌，我覺得嗰個 Moment 係好 Precious。所以成嚿嘢而家做咗出嚟，希望繼續做落去，可以帶住呢個信念，由我哋香港人做嘅，有香港 DJ，由香港出發，即係可唔可以變咗個香港驕傲呢。

Social Club Series過去舉辦不少日光派對，並邀請不同本地DJ演出。

波盛：無論係商場閂咗門後嘅Rave定係日頭喺商場平台嘅一個露天音樂節，有啲咩考量同難度呢﹖

Issac：你知上面係Rosewood、ARTUS，有人喺度住，我哋都想做一個負責任嘅Organizer。我哋都會諗點樣可以做到呢件事，但係又可以Cater到住客。我哋最後決定送飛畀全部ARTUS嘅長期住客，邀請佢哋落嚟一齊玩，就好似以前你細個嗰啲屋苑活動咁樣，中秋節一齊落去玩。最後其實大家都係默許咗，呢件事其實你唔係個個禮拜搞嘛，得閒有啲咁嘅嘢佢哋都開心，見到有嚿咁嘅嘢整得幾靚喎。

而難位就係其實尖沙咀係一個比較敏感啲嘅地帶，有好多唔同地方嘅人都會嚟到呢度。我哋做嘅時候就係所有嘢都要合規合格，要向曬唔同嘅單位匯報我哋做緊啲咩，就會明白到香港其實搞大型活動可能大家都會覺得點解會無啦啦取消，其實可能大家未必明白有好多都真係不可控嘅嘢，如果其中一關卡住咗就真係玩完。喺呢件事上面真係有好多唔同嘅單位願意無條件咁樣幫手，呢度聚咗七百人喺度，有好多人一齊好努力去令到呢七百個人可以Have A Good Time。

於K11 MUSEA雕塑公園舉行的「Odyssey by the sea」音樂節。

另外一個難嘅位就係我同我嘅Partner，即係我太太，其實係未做過呢樣嘢，未做過一個咁大型嘅活動。而我諗 Audience Experience 係好緊要，由入到去個商場，到點樣上到去，佢點樣可以有個最好嘅感受，呢個位係最Challenging。我哋想Demonstrate到畀人哋知，香港原來有個品牌係好認真去做啲好有Quality嘅Production。我相信大家嚟到嘅時候都好開心，我收到好多Feedback就係話：「我呢三個鐘完全冇玩過電話」我覺得呢樣嘢就係因為佢好Enjoy嗰個Moment，呢個就係我哋幾個月不停係咁諗、不停係咁 Trial and Error嘅一個結果。

波盛：當初因為咩原因而同太太決定搞Social Club Series出嚟﹖

Issac：純粹最開頭就係我哋自己都鍾意Party，又見到外國其實好興呢樣嘢，亦都好似我頭先咁講見到有好多人都係個 Lifestyle改變咗，係咪一定要喺Night Club去Party呢﹖可能有另一個Occasion。而我哋見到呢個Gap喇，我哋可唔可以喺呢度創造到多一樣嘢去畀人哋Gather同啲朋友一齊玩。其實就係基於咁樣，然後又遇到一個我哋好鍾意嘅 DJ ，DCR MILDA，咁啱嚟到香港，真係搲佢：「可唔可以過嚟幫我哋試一次﹖我哋都想試下個城市喜唔喜歡呢樣嘢。」

Issac與太太非常喜歡的DJ DCR MILDA（圖中）。

最開頭做Promo係無人識呢個Brand，亦都唔知發生咩事。嗰陣時就搵咗好多身邊好鍾意Party嘅朋友，純粹諗住當Private Party拍低埋佢。試咗一次之後，都因為Social Media嘅關係令到好多人知道，亦都好多人想Experience一次。咁試完就慢慢開始一個帶一個嚟玩。

社交媒體令Social Club Series在第一場活動後已獲得不少知名度。

一開始冇諗過呢舊嘢會變成一個Product，甚至乎有諗過如果啲人唔喜歡嘅，可能做多幾次大家都攰就唔做㗎喇，咁就大家繼續你有你嘅生活，我有我嘅忙碌。但係其中一個好Drive到我哋繼續做個位，就係你好努力去做一樣嘢係令到人哋開心。其實我諗我做咗30年人都未試過做樣嘢係令到人咁開心，幾奇妙嘅。

而叫Social Club Series係基於兩大原則，就係唔好懶花巧。懶花巧搞個唔明嘅名，人哋未必記得住，咁我就想揀一個易啲記嘅名。第二個原因就係因為我哋最開頭真係因為成班Friend出嚟玩，即係Social多啲。成班人可能一齊揀今晚去個Friend嘅Studio，因為佢都係DJ嚟，今晚我哋係Drum n Bass夜晚，全晚都係 Drum and Bass 㗎喇。所以Social Club Series其實就係一班鍾意聽同一樣嘢嘅人就去嗰個地方，就係一個Social活動，所以就係一個Social Club。而我哋又覺得其實係可以有好多唔同嘅支線，所以就加咗Series落個名度。

Social Club Series的標誌。

波盛：除咗3月第一場請到你同太太好鍾意嘅DJ嚟，仲有無邊一次你都覺得好難忘﹖

Issac：我覺得係山頂同Black Sheep合作嗰次。兩間舖頭咁啱係連住嘅，嗰刻就會諗不如做兩個台啦，可以變成一個好似迷你嘅Festival咁，有Main Stage同Side Stage。喺嗰個位就會諗其實表演嘅模式好多變嘅，我哋見到個地方又會諗下咩音樂係啱呢個舖頭。Pizza Shop啱Hip Hop呀，雪糕店可能啱House Music呀，我哋就會根據我哋感覺到嘅嘢去Curate。

在山頂薄餅店及雪糕店舉行的CRAVE & RAVE令Issac印象難忘。

而嗰一次係真係好奇葩嘅，我哋放250張飛出去，1分鐘就賣晒。跟住開多一日，都係1分鐘就賣晒。嗰個位我覺得係有人buy我哋嗰個創意。而實際啲人嚟到，你以為話去山頂好似好遠，但係其實好多人好願意，特登走到上嚟好Wide Open 嘅成個感覺，唔係喺城市個格局裏面，係一個好似遠離咗煩囂嘅一個Party聖地咁，完咗又同成班人一齊返落去。跟住認識咗好多人，佢地會覺得呢個Experience 又好似冇乜啲類似嘅嘢，佢哋覺得幾得意。成日都問幾時再搞山頂。

波盛：去派對嘅觀眾都有好多種。例如有人鍾意聽自己熟悉嘅嘢，又有人鍾意聽新嘢。你哋有無發現嚟Social Club Series嘅人係邊種多啲﹖

Issac：參與Social Club Series嘅人，我諗有一半其實佢都唔知佢嚟聽啲咩，我覺得係咁，呢個係好特別嘅位。我都好想又再講返山頂呢個活動，譬如講雪糕店嗰邊啦，Afro House、Tech House跟住 Open Format。跟住Pizza Shop 嗰邊就有啲Baile Funk，又會有UKG，又會有Trap，Drum n Bass都有。兩日嘅Program完全唔同，咁啲人就係帶住一個唔知咩嘅心態嚟，其實可能佢就係為咗嚟食Pizza，但係啲嘢又幾好聽又好High。

Social Club Series其中一樣嘢係冇定型、定性咗一個Genre，可能係一個優勢亦都可能係一個劣勢，但係我就覺得聽新音樂呢樣野係好緊要。我覺得以前聽Pop Music你會難啲知道自己鍾意聽咩聲，但係一聽電子音樂你就會慢慢搵到自己鍾意聽啲咩聲，Kick Drum、Bassline嘅Texture。即使我係一個Classically Trained嘅Musician，我聽電子音樂先搵到自己鍾意聽啲咩。

有啲人會係嚟咗我哋Event，發現鍾意咗聽呢樣野，反而我哋下次搞另一個Genre佢又未必嚟，但我哋搞返佢又會嚟，我覺得係一個Journey咁樣。我哋未必全部都係High Energy嘅，我哋有個Series叫 SLOWDOWN SOIRÉE， 其實就係做 R&B，畀大家一齊黎 Chill 下同Singalong ，好多唔同嘅氣氛、好多唔同嘅嘢可以畀人哋去 Immerse 喺入面。

波盛：呢一年去咗唔同有趣嘅場地搞Rave，你心目中仲有無啲咩場地係想試﹖

Issac：茶餐廳。呢個預告下我哋嚟緊好大機會會同華星冰室做，我覺得係好特別，尤其係茶餐廳係好香港。可能係打Hip Hop，飲住奶茶、食住蛋撻咁樣。第二個係理髮舖，我好想做嘅。我曾經拍過一個係打黑膠碟嘅DJ，叫做Gia，佢打Salsa嘅。我嗰陣時嘅拍攝就試過喺一間上海理髮舖入面拍個DJ Set。雖然人少少，但係個氣氛都應該幾唔錯。有時我哋一路做會想越做越大，但係有時都會忘記咗如果我哋係一個香港嘅Brand，有冇啲香港嘅元素我哋可以Keep到呢。

Issac創立的另一音樂品牌COLLAB HK主打線上音樂演出，曾邀請GIA到上海理髮店拍攝DJ Set。

波盛：除咗啱啱講嘅場地想試，有無一啲嘅想法係希望未來可以實現﹖

Issac：我覺得個諗法係，我以往做一個Audience都會好被一個Lineup吸引，唔知點解覺得Local嘢好似點都次等啲。但係而家諗返，亦係我哋當初其中一個開始Social Club Series嘅原因，就係我哋好想所有嘢都係香港，有香港嘅元素。其實香港都有好多好好嘅 DJ，雖然佢哋都係打緊外國歌，但係佢哋嘅技術或者品味，我覺得唔會比人哋次一等。

所以K11嗰次點解我同埋太太認為就算我哋有一個DJ喺IG係20萬人Follow，我哋都要搵一個喺香港我哋認為打得好好嘅DJ去做最後，Content 最靚就係佢。個原因就係既然係一個香港嘅背景，點解唔係一個香港人喺度打緊呢。所以呢個位我諗都係好多人都睇到，佢哋都見到我哋其實Build緊，如果我哋有其中一個香港人係可以紅到出去出面，就係一個驕傲。所以Social Club Series係一個平台，有好多人鍾意嚟聽歌，亦都有好多DJ鍾意嚟分享音樂，咁就結合咗。

Issac與太太十分欣賞本地DJ Parco，特意安排他擔任Odyseey by the sea的壓軸表演單位。

波盛：你唔單止創立咗Social Club Series，仲自己親自落場打埋碟。打碟方面你又係點樣開始﹖

Issac：我結咗婚之後上年三月就同我太太參與咗第一個Music Festival，聽咗電子音樂，咁就越聽越多，越聽得多電子音樂就搵到自己鐘意嘅聲。去到上年嘅七月、八月嘅時候，就聽咗一個 DJ 叫 Baby J，佢就打巴西音樂，但其實我從來無聽過。佢有好多係Pop Remix，嗰啲就唔係你可以喺 YouTube 或者 Spotify 聽到，好多係喺 SoundCloud 聽到，所以就展開咗呢個SoundCloud既旅程。

上年Issac與太太第一次參與電子音樂節。

跟住Share呢啲歌畀人哋嘅時候，因為人哋都未喺Mainstream嘅Streaming Platform聽過，有好多人話：「你揀嗰啲Remix幾正喎。」咁就開始打喇。第一次打就係喺Pizza嗰一次，就自己打Opening，因為打Opening冇乜人，但係唔知點解打打下又成個場爆曬人喎，跟住啲人又好Hype，所以嗰陣開始就真係認真啲對待打碟。

我個DJ名叫CA$$I，概念就係有一次食飯我就話山頂Pizza店嗰次想打碟，咁我啲Friend就話出道要有個名，咁我咪話叫DJ Issac。佢哋話：「好難紅㗎喎，不如Issac調轉黎串啦。」跟住就話S變個錢呀，就係咁囉。

Issac以CA$$I作為DJ名稱，並於山頂的活動首次亮相演出。

波盛：上年人生第一次去電子音樂節係有無一個Point Click中你﹖

Issac：真係有一個咁嘅Point。我都唔記得咗係邊個DJ，但係佢打咗Avicii嘅The Night，入面有句歌詞就係「He said, "One day, you'll leave this world behind. So live a life you will remember"」以前細個聽你就覺得冇乜感覺，都係歌詞一句。但係去到都廿幾歲喇，又成家立室，嗰個位就好觸動到我。

跟住就發現電子音樂雖然好似好Repetitive，但係佢係有一個好中心嘅Message。我覺得電子音樂好有使命感，我以前聽Jazz我都係聽Instrumental 嘅，好多時我哋係聽 Complexity，咁大隊 Jazz Band ，呢度好多嘢發生，嗰度好多嘢發生，但係無乜Message帶到。

去Festival個感覺就好似一個Reset Button。我會話每一次你去一個音樂節如果你好投入其中，其實嗰段時間你根本唔會玩電話，你就好Enjoy同你嘅朋友喺嗰個Moment。跟住又Reset㗎喇，跟住你又會好Energetic咁繼續去追逐一啲野。Social Club Series都想Create到一個咁樣嘅Reset Button畀人，可能佢去完呢一個，或者佢聽到有某啲歌，會覺得啱佢嗰個階段，我好想做到呢樣嘢。我感受過嘅嘢都想俾人哋感受到。

波盛：嗰次嘅音樂節體驗令你進入咗電子音樂嘅世界，咁同你一齊去嘅太太呢﹖

Issac：佢都係同一個時間點。嗰陣時係大家去完Creamfields返到屋企，都冇乜點講嘢嘅其實。但係第二日起身就講返，我同佢講Avicii呢首歌，佢就同我講Martin Garrix嘅一首歌。好彩嘅就係我同我太太嗰個步伐都好一致，感受到嘅嘢好相似。之後開始去多啲Festival，又認識多咗好多好嘅朋友，覺得人嘅溫度依然係存在，即係唔係咁冷㗎，多咗好多人情味。

Issac和太太認識了不少同樣熱愛電子音樂的朋友，今年一同遠赴比利時的大型電子音樂節Tomorrowland。

另外其實我一直都知道我太太畫畫係唔錯嘅，但佢不嬲都冇比我睇過嘅。因為我係做呢一行，我都好有要求。結婚嘅時候我發現佢嘅美學感同審美觀同我都幾近似，我就默許咗佢都係一個有眼光嘅人哈哈。係佢籌劃成個婚禮，細節嘅位置佢會雕得好靚，Audience Experience各樣嘢，Even張枱嗰張卡仔嘅Design。

到真係做Social Club Series嘅時候，我反而係唔識做Design嘅，我淨係識拍嘢同剪片，咁我最頭痛就係呢樣嘢。跟住佢突然有一日就Send咗張圖畀我，跟住我就話：「咁靚嘅﹖」 佢就話覺得咁樣整好似都幾好，咁啱就真係撞正有AI，AI幫到好多手。只要你英文夠好，描述到就得，我就係咁樣發現咗佢識Design。到而家佢就唔會畀我掂任何Design嘅嘢，Production或者拍攝就交返畀我。

Issac擁有多年拍攝經驗，早年亦創立另一音樂品牌COLLAB HK，與不少音樂人及唱片公司合作。

波盛：頭先就講咗Social Club Series未來嘅想法，同一時間作為CA$$I，喺DJ嘅層面你又有啲咩想做﹖

Issac：其實我好想自己出到歌。有時突然會有啲Melody哼到出嚟，可能係因為嗰日好Stressful，又或者真係有啲嘢Driven 咗，咁我就搵個Voice Memo錄，而家都錄咗十幾條㗎。係一啲好短嘅Phrase，我都仲未夠膽去聽返。我自己都好想試下做，而家開始有做少少Remix，少少Mashup。但係真係Produce一首原創嘅嘢，我係好想試下嘅，希望下年可以做到呢樣。

我諗如果我做嘅話我會想做Melodic Techno，有時自己諗嘢或者係需要啲私人空間嗰陣，我就會爆Melodic Techno。同埋 House同 Melodci Techno 都係有一樣嘢，係揀 Bass Drum嗰個Texture。而家聽好多唔同嘅歌，終於開始揀到幾隻自己好鍾意嘅 Texture 喇，咁不如試下會唔會係由嗰度開始慢慢做啦。

波盛：最後一個問題喇。依一年同太太一齊經歷咗Social Club Series，有無咩說話想同佢講﹖

Issac：難得有一個人同步，同步好難嘅。同埋因為佢以前冇話特別鍾意聽咩音樂嘅，譬如我鍾意聽Jazz嘅時候佢又會真係同我去Jazz Bar，跟住又會同我喺屋企聽Snarky Puppy嗰啲好大隊嘅Jazz Band。其實佢都唔知聽乜，佢剩係覺得話好爽、好型、好準喎啲嘢。

因為佢聽以前嗰啲台灣歌手比較多啲，咁我聽廣東歌嘅時候佢又會喺屋企陪我剩係聽廣東歌，即係佢會好配合我嗰陣時想聽或者我鍾意聽嘅嘢。咁佢鍾意做嘅我又會陪佢做，我覺得呢個位係幾得意。去到而家呢個位就係咁樣，大家有個共同興趣，而共同興趣又可能可以變成一個更大嘅Vision，我覺得大家而家都好Treasure Social Club Series呢樣嘢。