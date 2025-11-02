跟悲傷結了帳｜與攬佬新歌似五星級餐廳食白切雞？湯令山幽默回應

湯令山（Gareth.T）今年推出多首人氣作品，其中《用背脊唱情歌》更有望成為《叱咤》至尊歌，不過他的新歌《跟悲傷結了帳》就引起兩極評論。話說這首歌Gareth.T找來早前憑《大展鴻圖》爆紅的惠州Rapper攬佬合作，《大展鴻圖》是內地年度神曲，掀起一股Dance Cover熱潮，連林明禎等都跳埋一份；其後攬佬與AR劉夫陽更到香港的馬場拍MV，又邀請騎師潘頓亮相，單是在YouTube已累積1133萬觀看。今次Gareth.T與攬佬的《跟悲傷結了帳》，由兩人共同擔任曲詞編監及主唱，雖然Gareth所唱的情歌旋律很入腦，但中港兩地有不少網民認為跟攬佬的Rap格格不入、九唔搭八。

網民有很多有趣形容，有人留言：「美式咖啡 + 瀨尿牛肉丸」、「攬佬,是不是不小心走錯錄音室」、「有種很深情唱歌 然後朋友在旁邊吵你的感覺」、「我不同意這門婚事」、「攬佬就好像在youtube挑了首好哭的歌曲的時候 眼淚才要出來，突然跳出來的廣告」、「珍珠奶茶吸出了一顆豆豉」同時都有人希望Gareth.T之後可推出「走佬版」，即是他單人獨唱的版本。有人覺得他其實兩位都有所發揮，純粹是風格上樂迷需要時間去適應，認為至少這是一個新嘗試，而且聽多幾次會開始接受：「第一次聽到覺得攬佬搞咩 聽多2次好中毒」、「難聽得來又幾好聽 ～ 好特别」、「其實越聽越好聽 好搞怪創新嘅style嘅感覺」。

而Gareth.T就特地發文，幽默回應網民評論，對於有人指這首歌「猶如在五星級餐廳吃白切雞」，他笑說：「他們錯了……我們錄這首歌之前，其實是吃了瑞士雞翼」他又感謝所有喜歡和不喜歡這首歌的朋友，表示：「無論如何，我們也玩得很高興。」

