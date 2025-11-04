莫文蔚宣布啟德開騷唔預老公一齊上台：佢冇正式入紙申請

天后莫文蔚昨日（3日）於記者會中宣布《莫文蔚 THE BIG BIG SHOW 大秀一場 香港站「家場」限定版》將於12月20日在啟德主場館隆重舉行。莫文蔚坦言心情非常興奮：「真係期待咗耐，同埋可以嚟啟德做show真係好興奮。喺自己屋企屋企，喺自己地頭度做最尾一場，其實係好正！」

莫文蔚透露香港站作為尾場，內容絕對會「加料」。在內地巡演時，歌單以國語歌為主，但今次香港站她則預告將會滿足本地樂迷：「今次會多返好多廣東歌，好多香港樂迷等咗好耐嘅經典歌都會唱。」她笑言目前仍在為歌單「頭痕」：「想唱嘅歌太多，個rundown真係排到頭都爆！」至於樂迷最關心的嘉賓陣容，莫文蔚笑言已廣發英雄帖：「邀請緊好多朋友嚟玩，愈多愈好啦！」不過她亦坦言，演唱會臨近聖d誕節，許多朋友可能已安排外遊：「好多人可能已經去咗滑雪啊、放假咁。」

除了歌單，舞台設計亦是焦點。莫文蔚表示香港站將保留她最愛的超長T台，讓她可以近距離與觀眾互動：「我最鍾意行T台，嗰種感覺好正。啟德個場咁大，可以有catwalk，一定好有氣氛。」但是被問到會否照顧到較高樓層的粉絲時，她表示可能要下次了：「因為我哋都係用返之前個show，因為要keep返係『大秀一場』嗰個神隨，所以基本上個設計係一樣嘅，主要如果有變嘅就係歌嘅內容。」

「大秀一場」巡演的另一大看點，絕對是莫文蔚的多套華麗戰衣。被問到香港站會否有全新造型，莫文蔚賣關子說：「新嘅一定有，都會有之前大家都話想親眼睇嘅靚衫都會再出場。」提到演唱會服裝極度性感，莫文蔚即大笑，並將矛頭指向設計師：「我都唔知點解嗰啲衫依家整到愈嚟愈少布！」她直言，服裝的目的是要「Show吓身材」，務求「閃爆全場」。

不過，華麗背後代價不菲。莫文蔚自爆多套戰衣其實「重過千斤」：「有啲衫真係重過我本人體重！尤其係加埋啲頭飾、同埋啲好重嘅鞋。」她坦言為了駕馭這些舞台服，必須下苦功：「一定要去做Gym，練返啲Muscle（肌肉）先至著到。」

提到德籍丈夫Johannes，莫文蔚笑言老公必定會來港支持，但主要負責「喺後台打點」。被問到會否繼紅館演唱會後，再次夫妻檔上台彈琴，莫文蔚即耍手擰頭：「唔好啦！」她笑言老公上次表演後「自信心爆棚」：「佢有好多Fans，咁就開始有啲身痕，覺得自己都得喎（可以做幕前）！」莫文蔚故作嚴肅地說：「唔好開多瓣。」被問到老公有否要求上台時？莫文蔚大笑道：「佢冇正式入紙申請，等下一個Show先啦不如！」