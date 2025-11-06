唱作組合FYP月內派第二首歌　新MV動員「巨型螞蟻」喻社蓄生涯

環球唱片2025全新唱作組合FYP，成員包括主音Emiko（徐嘉蔚）、結他手Billy Long，鼓手兼隊長霍金。出道短短一個多月，便有第二首派台歌〈天空崩塌之時 We Will Arise〉，拍攝MV時三位都表現得相當興奮。有趣是今次MV，誠邀到一批嘉賓客串演出︰一堆螞蟻！而主音Emiko見到，更關心這群螻蟻在完成拍攝後，將如何處置，往後尚可偷生？

唱作組合FYP月內派第二首歌，為新人獎加注！（唱片公司提供）

環球唱片2025全新唱作組合FYP，成員包括左起鼓手兼隊長霍金、主音Emiko（徐嘉蔚）及結他手Billy Long。（唱片公司提供）

主音Emiko關心螞蟻去留

今次為 MV 創作與拍攝的莊世圖導演是柯煒林、梁雍婷同一經理人公司的師弟，除愛演戲之外，亦先後執導多部短片，並曾參展獲獎。是次這首 MV 就借用螞蟻作特別演出，引領主角去尋找出路，導演找來川允太 (Jack) 擔任今次演員負責與螞蟻玩遊戲。碰巧原來 Jack 與結他手 Billy Long 早已相識，竟然在拍攝現場巧遇老Best。Billy：「因為世圖導演找來的主角 Jack，係我好朋友兼打拳教練，事前一直唔知，去到現場先見面，真係好巧合。」

MV 就借用螞蟻作特別演出，引領主角去尋找出路。（唱片公司提供）

最後更有一幕巨大化螞蟻出現，好似睇緊蟻俠咁。（影片截圖）

在拍攝時，特意找來一群真螞蟻演出，後期更會以CG巨大化版本亮相。不過當主音Emiko見到這班「串星」，便立即向劇組詢問︰「拍完個MV堆螞蟻會點處理？我好怕佢哋為咗我哋個MV冇得Arise，被了結生命。」後來得知有工作人員表示感興趣，會帶返家飼養才鬆一口氣。

（左起）鼓手霍金、主音Emiko、導演莊世圖、結他手Billy、演員川允太。（唱片公司提供）

隊長霍金上演「螞蟻搬鼓」

MV有螞蟻出現，而隊長兼鼓手霍金，在拍攝前後便上演了兩場「螞蟻搬鼓」的番外篇。事緣MV需要三人夾Band的畫面，公司提議霍金動用套私家鼓出鏡。霍金︰「套白色鼓，當時買已經覺得好靚，一直放在Studio用，見佢上鏡咁靚仔我都好開心。」不過代價就是要由觀塘Studio搬去葵涌拍攝現場。「然後拍到凌晨兩三點，又要由葵涌搬返去觀塘，辛苦但值得。」

結他手 Billy Long︰「諗清楚自己想要咩」

〈天空崩塌之時 We Will Arise〉 講述大家要如何面對挫折難關，對於3位成員而言，挫折時有出現，但只要認清自己所想所需，所謂挫折其實都是微不足道的干擾。主音 Emiko 就經常會自我放大不開心的事，無形中是自設關卡。「有時都控制不到自己，但都努力嘗試去跨過，希望如這首歌一樣，可以一步一步壯大力氣，克服重重難關。」結他手 Billy Long 在中學時，一直想考獲古典鋼琴演奏級資格，從而給予自己不少壓力，幸慶最後想清楚自己所需便沒再堅持。「有時只係自己隨波逐流，人考你又考，其實我最鍾意都係創作流行曲，所以要諗清楚自己想要咩？」而霍金更從一次意外認定甚麼是危機處理。「有次行山失足跌落幾米高的懸崖，有被海浪沖出大海的危險，當時有諗會唔會死！不過冷靜下來，慢慢逐步處理，問題係可以逐步解決，所以要克服難關最需要係冷靜，清楚自己目標係咩，一步一步向前行。」

演員川允太原來是結他手Billy的好友及拳擊教練。（唱片公司提供）

歌曲以世界末日去談人生在世，追尋理想時所遇到的種種難關。而英名歌名〈 We Will Arise〉，就堅定地表示再艱難事，都可一一打破，最後定必可站起來。MV找來既是導演又是演員的莊世圖（Saito Chong）執導，於台北藝術大學修畢電影導演碩士的他，執導過不少高質素短片，包括：入圍台灣高雄國際電影節短片競賽單元的《荔枝椿象》，又憑《入土為慌》在《試當真》喜劇短片比賽中，贏得「我最喜愛大短片獎」，並同時入圍香港亞洲電影節短片單元。今次他希望透過一位社蓄在辦公室工作時，看到一隻螞蟻在辦公桌的桌面玻璃之下，有種被困並努力尋找出路的處境。這種狀態，正好表達到這首歌的意思，希望所有社蓄都能夠衝開現實生活中的種種枷鎖，找到屬於自己的路向。