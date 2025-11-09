莫文蔚演唱會香港站聽日公開發售　頂級聽覺立體視覺配合啟德場館

《莫文蔚 THE BIG BIG SHOW 大秀一場 香港站「家場」限定版》將於12月20日在啟德主場館隆重舉行，莫文蔚Karen作為首位華人流行女歌手在北京國家體育場(鳥巢)舉行演唱會，自幼便在九龍城長大的她透過這次和「家人」久別重逢的喜悅，把「家」的溫暖帶到啟德主場館和大家一起分享。

票價分別為$1380、$1080、$880 和 $680共四種，訂於明天(11月10日)中午12時在Hong Kong Ticketing 快達票網站、大麥網及紛玩島公開發售。

大會早前特別舉行記者會公佈「家場」演唱會詳情，即時引來網民熱烈討論，大家在討論回憶殺歌單中是否包括《廣島之戀》、《他不愛我》、《慢慢喜歡你》、《愛》、《陰天》、《如果沒有你》、《電台情歌》和《忽然之間》等多首莫式情歌，廣東歌又會是哪幾首經典；在嘉賓名單上，「大秀一場」內地巡唱嘉賓包括伍佰、謝霆鋒、蔡健雅、黃品源、林志炫、言承旭、陳綺貞、鍾漢良、任賢齊、袁婭維、古巨基、吳建豪、張震岳、檀健次、竇靖童、羅家英、韓紅和黃子弘凡，粒粒巨星，大家便在推論誰最合適做香港「家場」嘉賓，很多網民回應充滿話題性及想像力，令大家非常期待Karen這場於12月20日在於啟德主場館舉行的「大秀一場」演唱會。

「大秀一場」內地巡唱好成功。

在累積12場的演出經驗後，「大秀一場」香港站的舞台製作當然是最頂級，聽覺、視覺效果生動立體，音樂和節目編排中西文化兼備，屆時Karen會聯同現場伴奏樂隊、她的限定搖滾樂隊Karen Mok & The Masters ，以及陣容龐大，由 FIF 安排包括 HKYO團員的管弦樂團，結合場館的巨型舞台和LED屏幕，搭配台上機關及多樣變化，不用戴上特製眼鏡也能看到的大跨度裸眼3D視覺效果，再加上特別為「家」設計的限定歌單，在啟德主場館的舞台上將精彩絕倫的「大秀一場」巡唱呈獻給現場觀眾。