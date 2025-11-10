Mirror First Day演唱會2026澳門|門票優先/公售攻略+連結+座位表

MIRROR First Day 2026 演唱會將於2026年2026年1月1日（星期四）在晚上7:00舉行，建行 (亞洲) Visa信用卡用家可以在Cityline優先購買門票，並會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

Mirror First Day演唱會2026澳門詳情

演唱會日期：2026年1月1日（星期四）

演唱會時間：晚上7:00

演唱會地點：澳門新濠影滙綜藝館

門票價錢：港幣/澳門幣 $2,388 / $1,888 / $1,488 / $1,088（固定座位）

優先訂票平台：建行 (亞洲) Visa信用卡

Mirror First Day演唱會2026澳門 | 門票

Mirror First Day演唱會2026澳門 | 建行 (亞洲) Visa信用卡優先購票

優先訂票渠道：建行 (亞洲) Visa信用卡

門票發售時間：11月10日 (星期一) 下午2時至11月11日 (星期二) 晚上11時59分

門票限購(每個帳號)：每張合資格信用卡最多可購買 8 張門票（每場最多可購買4張門票）⁠。

購票連結：Cityline

門票領取方法：送遞或智能櫃取票：將於2025年12月15日起會陸續收到門票。

>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

Mirror First Day演唱會2026澳門 | 門票公售

公開發售平台 ：Cityline

公開開賣日期：2025年11月13日（星期四）

公開開賣時間：中午12時

門票限購(每個帳號)：每次交易最多可購買 8 張門票（每場最多可購買4張門票）⁠。

Mirror First Day演唱會2026澳門 | 座位表

Mirror First Day演唱會2026澳門 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。